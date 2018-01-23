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Китайские контрабандисты закупают морепродукты в КНДР в обход санкций

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Фото: Global Look Press/Wang Haibin
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Китайцы активно закупают морепродукты в КНДР, хотя их поставки за рубеж запрещены введенными Совбезом ООН санкциями, сообщает японская газета The Mainichi со ссылкой на торговые источники в Китае. 

По данным собеседников издания, суда китайских контрабандистов выходят в Желтое море в то время, когда активность пограничников снижается — например, по праздникам. Они вывешивают флаг Северной Кореи, затем заходят в устье пограничной реки Ялуцзян и загружают морепродукты в одном из северокорейских портов. К погрузке товара привлекаются и военнослужащие.

Особым спросом пользуются кальмары высшего качества. Обычно китайцы закупают партию в 10 т за $124 тыс. Чистая прибыль дельцов, которые затем продают свой груз на китайском рынке, составляет более $30 тыс. за такую партию.

Японские СМИ также сообщали, что иногда за морепродукты платят горючим, сахаром и алкоголем, указывает ТАСС.

Появляется также информация о том, что похожим образом перегружаются и контрабандные нефтепродукты для КНДР.

Как рассказали источники газеты, китайские пограничники пытаются пресекать незаконное перемещение товаров, однако полностью искоренить его не удается. 

Бороться с контрабандой для КНДР планируют не только в Китае. Так, США и партнеры обсудят возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.

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