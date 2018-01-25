Санкционный маятник

Россия незамедлительно ответит на новые санкции США, если они все-таки будут введены. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам высокопоставленного дипломата, Москва уже прорабатывает несколько вариантов реагирования на очередные ограничения. Однако необходимо дождаться решения Вашингтона, чтобы избежать спекуляций на эту тему. Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк отметил в беседе с «Известиями», что российский ответ при этом всё же не должен ущемлять интересы отечественного бизнеса.

Как ожидается, США обнародуют новые санкционные списки 29 января. По сообщениям СМИ, речь идет приблизительно о 50 бизнесменах, «близких» к президенту РФ, а также о нескольких нефтегазовых компаниях. Правда, с уверенностью говорить о том, как будет выглядеть очередной пакет антироссийских санкций, пока рано. По словам Сергея Рябкова, «всё, что сейчас на эту тему говорят и пишут, в значительной мере из разряда спекуляций».

— Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем. Вопросы соотношения между практическими действиями и вербальной реакцией составляют предмет отдельного рассмотрения и решения. Все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России, — заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол России в США Сергей Кисляк в разговоре с «Известиями» также отметил, что конкретные предложения по ответным санкциям должны быть представлены общественности только после официального решения Вашингтона.

— Надо сперва посмотреть, что конкретно они планируют делать. У нас вариантов всегда много. Но это должен быть адекватный ответ. И он должен быть таким, который не ущемляет интересы России и российских деловых кругов. Посмотрим, на что американцы собираются идти, тогда и будем определяться, — сказал Сергей Кисляк.

Главный вопрос в том, каков конечный пункт «санкционной войны» и насколько любые ответные меры отвечают интересам России. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев подчеркнул в беседе с «Известиями», что необходимо проанализировать американские рестрикции, понять насколько «они болезненны». По его мнению, в Москве понимают, что проводить политику «око за око — тупиковый путь», поэтому материальная реакция, скорее всего, последует, если будет реальная почва для контрмер.

— Мне кажется, администрация в Вашингтоне тоже не заинтересована, чтобы нагнетать дальше. Например, они сами заявили, что по дипломатической линии меры исчерпаны. Конечно, можно выдумать массу всяческих ответов, но нужно ли отвечать зеркально на каждые новые ограничения? — резюмировал политолог.

По словам председателя совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, опасность этих санкций невелика. Более того, они «всё равно определяются внутриполитическими проблемами США» и вряд ли выйдут за пределы уже известных нам рестрикционных форм.

— Российская сторона должна отвечать исходя из того, на что эти санкции направлены. Поскольку они не очень серьезно (надеюсь) заденут российские интересы, то тут Москва должна подумать — а как на это реагировать? Понятно, что дипломатическая наука требует аналогичных жестов. Это правильно. Но это не исключает возможную необходимость понять, как сделать так, чтобы найти того адресата, откуда произошла активность. Грубо говоря, надо ответить адекватно тем, кто это придумал, — заметил политолог.

Еще 11 января минфин США объявил, что будут введены новые санкции против граждан России. По сообщениям СМИ, в списке окажутся бизнесмены и высокопоставленные чиновники. Ожидается, что администрация в Вашингтоне отчитается перед конгрессом о выполнении антироссийских ограничительных мер, согласно законопроекту «о противостоянии противникам Америки посредством санкций», 29 января. А в феврале Москву ждут новые недружественные шаги из-за океана. Кроме того, поддержать очередной санкционный порыв США призывают и европейских друзей. Однако, как отметили в МИД РФ, вначале надо дождаться решения, ведь всё может оказаться не так плохо, как было представлено в прессе.