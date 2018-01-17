Пушков раскрыл истинную цель антироссийских санкций

Новые санкции США в отношении России придадут конфронтации с Москвой необратимый характер. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что так называемый кремлевский доклад, который может быть опубликован к концу месяца, не обязательно приведет к автоматическому введению новых ограничительных мер против РФ.

«Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок (бывшего президента США Барака) Обамы переводят в политику долгой осады», — написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США - придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 16, 2018

Как сообщал портал iz.ru, доклад американской администрации о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января.