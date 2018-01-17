Прямой эфир
Сюжет:

Пушков раскрыл истинную цель антироссийских санкций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые санкции США в отношении России придадут конфронтации с Москвой необратимый характер. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что так называемый кремлевский доклад, который может быть опубликован к концу месяца, не обязательно приведет к автоматическому введению новых ограничительных мер против РФ.

«Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок (бывшего президента США Барака) Обамы переводят в политику долгой осады», — написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, доклад американской администрации о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канцлер Австрии выступил за поэтапное снятие санкций с России
Правоцентристы Италии заинтересованы в снятии антироссийских санкций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017