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Канцлер Австрии выступил за поэтапное снятие санкций с России

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Постепенная отмена антироссийских санкций является целесообразным решением при наличии прогресса в минском процессе, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его мнению, Евросоюз должен настаивать на выполнении Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) Минских соглашений.

«Если прогресс будет, то будет желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы, как предложил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы МИД Германии, создавать стимулы для дальнейшего прогресса», — приводит слова Курца ТАСС.

Канцлер Австрии подчеркнул, что в долгосрочной перспективе мир в Европе может быть только с Россией в качестве партнера, а не оппонента.

Как писал портал iz.ru, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль ранее предложил поэтапную отмену экономических санкций против РФ. По его мнению, ЕС может приступить к снятию ограничений, если в Донбассе установится длительное перемирие.

При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия, как и Германия, является не стороной конфликта в Донбассе, а гарантом Минских соглашений, которые, в свою очередь, должны выполняться Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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