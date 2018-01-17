Правоцентристы Италии заинтересованы в снятии антироссийских санкций

Правоцентристская коалиция, включающая «Лигу Севера», «Вперед, Италия!», «Братьев Италии» и «Четвертый полюс», заинтересована в снятии антироссийских санкций после победы на парламентских выборах в Италии, которые состоятся в марте текущего года. Об этом «Известиям» сообщили представители самих итальянских партий.

Данные политические платформы давно известны симпатиями к Москве, однако в нынешнем году они имеют все шансы перейти из оппозиции к власти. Приход к власти такого итальянского правительства может стать сигналом для всего Евросоюза в вопросе рестрикций: на фоне неунимающейся антироссийской риторики в ЕС итальянские правые открыто выступают за отмену санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини заверил, что будет требовать отмены санкций против России, «которая является главным союзником Европы в борьбе с международным терроризмом».

Две другие партии — «Вперед, Италия!», возглавляемая Сильвио Берлускони, и «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони — придерживаются аналогичной позиции за отмену санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году.

Сальвини добавил, что борьба за отмену санкций внутри Евросоюза будет длительной, однако он отметил, что Италия готова к долгому и активному политическому лоббированию в европейских структурах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Италии настроены на отмену санкций