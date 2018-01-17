Прямой эфир

Правоцентристы Италии заинтересованы в снятии антироссийских санкций

0
Фото: TASS/Imago
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоцентристская коалиция, включающая «Лигу Севера», «Вперед, Италия!», «Братьев Италии» и «Четвертый полюс», заинтересована в снятии антироссийских санкций после победы на парламентских выборах в Италии, которые состоятся в марте текущего года. Об этом «Известиям» сообщили представители самих итальянских партий.

Данные политические платформы давно известны симпатиями к Москве, однако в нынешнем году они имеют все шансы перейти из оппозиции к власти. Приход к власти такого итальянского правительства может стать сигналом для всего Евросоюза в вопросе рестрикций: на фоне неунимающейся антироссийской риторики в ЕС итальянские правые открыто выступают за отмену санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини заверил, что будет требовать отмены санкций против России, «которая является главным союзником Европы в борьбе с международным терроризмом».

Две другие партии — «Вперед, Италия!», возглавляемая Сильвио Берлускони, и «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони — придерживаются аналогичной позиции за отмену санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году.

Сальвини добавил, что борьба за отмену санкций внутри Евросоюза будет длительной, однако он отметил, что Италия готова к долгому и активному политическому лоббированию в европейских структурах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Италии настроены на отмену санкций

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маттео Сальвини: «Италия потеряла €7 млрд из-за санкций»
Лидер партии «Лига Севера» — о сотрудничестве с Россией и референдуме об автономии регионов
Антонио Фаллико: «Итальянский бизнес и народ против санкций»
Председатель совета директоров банка «Интеза» — о торгово-экономических отношениях Москвы и Рима

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017