Премьер Норвегии признала вред от санкций против РФ для экономики

Антироссийские санкции, введенные странами Запада, вредят экономике Норвегии, заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Она также признала, что страна испытывает из-за этого экономические трудности.

«И мы также испытываем определенные экономические сложности в некоторых районах Норвегии из-за этих санкций», — сказала Сульберг.

Она отметила, что решение о применении данных ограничительных мер было принято всеми членами Евросоюза, и подчеркнула, что странам Европы необходимо проводить единую линию в сфере санкционной политики в отношении России.

Кроме того, Сульберг добавила, что у России и Норвегии налажены «очень хорошие отношения».

«Мы работаем вместе. Поэтому мы считаем, что важно делать одновременно два дела. <...> Россия — важный игрок на международной арене, и я не думаю, что (с ней) можно не работать и не говорить», — сказала она.

Трамп по итогам встречи с премьер-министром Норвегии признал, что России и США выгоднее сотрудничать, а не враждовать.