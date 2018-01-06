Глава Adidas призвал Запад к улучшению отношений с Россией

Глава германского концерна Adidas Каспер Рорштед призвал Запад к улучшению отношений с Россией.

По его словам, политики должны найти решение напряженным отношениям с Москвой, так как длительное противостояние никому не приносит пользы.

«Тот, кто полагает, что санкциями мы наказываем только Россию, ошибается. И на Западе это приводит к сокращению многих рабочих мест», — заявил бизнесмен в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Рорштед отметил, что европейские чиновники охотно замалчивают негативный эффект, который оказывают ограничения.

По его мнению, идея президента Владимира Путина о создании «свободного рынка от Португалии до Москвы» является привлекательной, и «в интересах Европы сблизиться с Россией».

Глава Adidas также выразил уверенность в том, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ будет блестяще организован, так как россияне доказали свои организаторские способности во время Кубка конфедераций в 2017 году.