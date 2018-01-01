Председатель ЕС Болгария назвала отмену санкций против РФ приоритетом
Вопрос об отмене антироссийских санкций является одним из приоритетных для Болгарии как для председателя Совета Европейского союза (ЕС), заявила представитель страны Лиляна Павлова.
«Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему», – приводит слова дипломата агентство News.BG.
По словам Павловой, страна также займётся выработкой миграционной политики ЕС и подготовкой долгосрочного финансового соглашения.
Кроме того, София выступит в качестве посредника в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза.
Как сообщал портал iz.ru, Болгария с началом 2018 года стала ротационным председателем Совета ЕС. В ближайшие полгода в стране пройдут 300 официальных мероприятий.