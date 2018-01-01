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Председатель ЕС Болгария назвала отмену санкций против РФ приоритетом

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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Вопрос об отмене антироссийских санкций является одним из приоритетных для Болгарии как для председателя Совета Европейского союза (ЕС), заявила представитель страны Лиляна Павлова.

«Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему», – приводит слова дипломата агентство News.BG.

По словам Павловой, страна также займётся выработкой миграционной политики ЕС и подготовкой долгосрочного финансового соглашения.

Кроме того, София выступит в качестве посредника в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщал портал iz.ru, Болгария с началом 2018 года стала ротационным председателем Совета ЕС. В ближайшие полгода в стране пройдут 300 официальных мероприятий.

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