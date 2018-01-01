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Болгария стала председателем Совета ЕС

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Wiktor Dabkowski
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Болгария с началом нового года стала ротационным председателем Совета Европейского союза. В ближайшие полгода в стране пройдут 300 официальных мероприятий.

«В рамках нашего председательства будет проведено 300 встреч в Болгарии и 1500 встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе. Мы ждем, что за эти 6 месяцев страну посетит около 25 тыс. гостей», — рассказала ТАСС министр болгарского председательства в Совете ЕС Лиляны Павловой.

Она отметила, что Болгарии отведена роль координатора. В частности, страна выступит в качестве посредника в переговорах о выходе Великобритании из ЕС.

Кроме того, София займется выработкой миграционной политики и подготовкой долгосрочного финансового соглашения.

Павлова отметила, что Болгария планирует поставить вопрос об отмене антироссийских санкций. Власти страны считают данный вопрос одним из приоритетных.

«Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему», — резюмировала Павлова.

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