Президент Болгарии напомнил о роли русской армии в истории страны

Президент Болгарии Румен Радев напомнил о роли русских войск в освобождении страны от Османской империи.

Во время торжественных мероприятий, посвященных 140-летию взятия Плевена, он отметил, что тогда «лишь немногие осознавали истинное значение» освобождения этого города.

«После пяти месяцев кровавой осады русские и румынские войска написали одну из важнейших страниц в истории Освободительной русско-турецкой войны», — заявил Радев.

Он также добавил, что после этого события началось освобождение страны от полувекового турецкого рабства.

В праздничных мероприятиях по случаю юбилейной даты Плевенской эпопеи приняла участие российская делегация во главе послом России в Болгарии Анатолием Макаровым.