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Президент Болгарии напомнил о роли русской армии в истории страны

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президент Болгарии Румен Радев напомнил о роли русских войск в освобождении страны от Османской империи.

Во время торжественных мероприятий, посвященных 140-летию взятия Плевена, он отметил, что тогда «лишь немногие осознавали истинное значение» освобождения этого города.

«После пяти месяцев кровавой осады русские и румынские войска написали одну из важнейших страниц в истории Освободительной русско-турецкой войны», — заявил Радев.

Он также добавил, что после этого события началось освобождение страны от полувекового турецкого рабства.

В праздничных мероприятиях по случаю юбилейной даты Плевенской эпопеи приняла участие российская делегация во главе послом России в Болгарии Анатолием Макаровым.

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