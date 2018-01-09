Прямой эфир

МИД Австрии признал неэффективность санкций ЕС в отношении России

0
Фото: Global Look Prees/Karl Schöndorfer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции Запада не оказали существенного влияния на российскую экономику. Об этом во вторник заявила новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью изданию Kurier.

«Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики», — рассказала Кнайссль.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства добавила, что, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70%, по ее мнению, они оказались неэффективными. «Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное, прежде всего, США, не достигло своей цели», — заявила министр.

Отвечая на вопрос о том, справедливы ли направленные против России экономические ограничения, дипломат ответила: «Справедливость не является категорией политики». При этом Кнайссль напомнила, что подобные меры сработали в истории лишь однажды, когда ЮАР была наказана из-за расовой сегрегации, передает BFM.

Оценивая существующий режим ограничений в целом, глава МИД Австрии признала, что «санкции дали осечку».

Напомним, Евросоюз ввел экономические санкции против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине. Позже ограничительные меры были расширены. В декабре 2017 года Совет ЕС принял решение о продлении экономических ограничений в отношении России до 31 июля текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер Словакии рассказал о вреде антироссийских санкций для Европы
Страны ЕС договорились о продлении антироссийских санкций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017