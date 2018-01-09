МИД Австрии признал неэффективность санкций ЕС в отношении России

Санкции Запада не оказали существенного влияния на российскую экономику. Об этом во вторник заявила новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью изданию Kurier.

«Санкции против России, принятые в июле 2014 года, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики», — рассказала Кнайссль.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства добавила, что, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала более чем на 70%, по ее мнению, они оказались неэффективными. «Ослабление российской нефтяной промышленности, задуманное, прежде всего, США, не достигло своей цели», — заявила министр.

Отвечая на вопрос о том, справедливы ли направленные против России экономические ограничения, дипломат ответила: «Справедливость не является категорией политики». При этом Кнайссль напомнила, что подобные меры сработали в истории лишь однажды, когда ЮАР была наказана из-за расовой сегрегации, передает BFM.

Оценивая существующий режим ограничений в целом, глава МИД Австрии признала, что «санкции дали осечку».

Напомним, Евросоюз ввел экономические санкции против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине. Позже ограничительные меры были расширены. В декабре 2017 года Совет ЕС принял решение о продлении экономических ограничений в отношении России до 31 июля текущего года.