Глава МИД Германии предложил поэтапную отмену антироссийских санкций

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что ЕС должен поэтапно, а не одномоментно отменять экономические санкции против РФ. Об этом он заявил в 10 января в Берлине на приеме Восточного комитета германской экономики.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения Минских договоренностей Габриэль считает оторванной от реальности.

«Я считаю далеким от жизни представление, что только при стопроцентной реализации минских соглашений должна одним разом последовать стопроцентная отмена санкций (против РФ)», — цитирует Габриэля ТАСС.

В пользу идеи поэтапной отмены министр привел аргумент о том, что санкции против РФ тоже вводились также поэтапно. Начать отмены санкций, по мнению Габриэля, можно при условии длительного перемирия в Донбассе.

Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия как страна-гарант Минских договоренностей выступает за скорейшее мирное урегулирование вооруженного противостояния в Донбассе, однако участниками конфликта являются Украина и две непризнанные республики. Киев же на контакт с ДНР и ЛНР не идет.