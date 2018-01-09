Глава минфина Франции предложил РФ «маневр» в рамках санкций

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил России «маневрировать», сняв часть санкций с французских продуктов.

Об этом он заявил в интервью «Ведомостям», опубликованном во вторник, 9 января.

«Россия в прошлом уже снимала часть ограничений на нашу продукцию, например ограничение на картофель, которые были наложены в 2013 году, и это имело положительный эффект», — цитирует издание Ле Мэра.

При этом он добавил, что обойти политический механизм санкций невозможно и Франция будет придерживаться решений, принятых Евросоюзом.

1 января портал iz.ru сообщил о том, что вопрос об отмене антироссийских санкций является одним из приоритетных для Болгарии, как и для председателя Совета Европейского союза (ЕС). Об этом заявила представитель страны Лиляна Павлова.

Болгария с началом 2018 года стала ротационным председателем Совета ЕС. В ближайшие полгода в стране пройдут 300 официальных мероприятий.