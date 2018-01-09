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ФТС за 2017 год выявила около 40 тыс. т санкционных товаров

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Федеральная таможенная служба России (ФТС) за 2017 год выявила около 40 тыс. т санкционных товаров. Об этом рассказал руководитель ведомства Владимир Булавин в интервью газете «Известия».

Он отметил, что большая часть санкционной продукции была возвращена, а около 10 тыс. т было уничтожено. ФТС также активизировала взаимодействие по данному вопросу с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Владимир Булавин отметил, что благодаря совместной работе были уже достигнуты определенные успехи.

«Не так давно мы вместе с Россельхознадзором на юго-востоке Москвы выявили около 200 т сыра и сырной продукции неизвестного происхождения. Там же была обнаружена и линия по производству фальшивых наклеек на эту продукцию», — сказал он.

Подводя итоги прошедшего года, Булавин подчеркнул, что ФТС перечислила в 2017 году в федеральный бюджет 4,5 трлн рублей, причем доля таможенных платежей от импорта была почти на 10% больше эскортных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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