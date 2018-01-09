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Глава ФТС рассказал о борьбе с коррупцией внутри ведомства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Для борьбы с коррупцией необходимо создать такие условия работы, чтобы у должностного лица не было возможности совершить коррупционное деяние. Об этом рассказал глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в интервью газете «Известия».

«ФТС боролась и будет бороться с коррупцией, несмотря на отдельные имиджевые издержки. Взяточников и мошенников нужно карать, но самое главное — нужно создать такую систему работы, чтобы у должностного лица не было возможности совершить коррупционное деяние», — сказал он.

Булавин также отметил, что борьбе с коррупцией должны способствовать автоматизация процессов и информатизация таможенного дела.

Все коррупционные деяния можно поделить на две группы: коррупция в области таможенного администрирования и госзакупки, отметил глава ФТС. Для борьбы с хищениями при госзакупках в ФТС было принято решение все контракты свыше 2 млн рублей сопровождать наблюдением сотрудников управления по противодействию коррупции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Взяточников и мошенников нужно карать»

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