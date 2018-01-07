В Совфеде назвали беспределом требование ЕС о компенсации за санкции

Требования Евросоюза взыскать с России €1,39 млрд из-за эмбарго на импорт свинины являются беспределом. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — приводит телеканал RT слова Джабарова.

Сенатор также указал на двойственный подход в данном вопросе. С одной стороны, страны Европы вводят антироссийские санкции и считают это нормальным, с другой — обвиняют Москву в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО).

По мнению Джабарова, Россия при любом исходе не должна выполнять требования ЕС и выплачивать компенсацию. Политик в качестве примера привел позицию США в подобных вопросах.

«Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике», — резюмировал Джабаров.

Президент Мясного союза России Мушег Мамиконян заявил РЕН ТВ, что для ВТО случай достаточно сложный, поскольку ранее организация не сталкивалась с противоречиями, связанными с политическими санкциями.

Как писал портал iz.ru, ЕС обратился в арбитражный суд в Брюсселе с требованием возместить €1,39 млрд. В Европе заявляют, что Москва не имела права вводить санкции. Ограничительные меры нанесли «тяжелый удар» по фермерам из Нидерландов, Германии и Дании.