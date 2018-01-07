Прямой эфир

В Совфеде назвали беспределом требование ЕС о компенсации за санкции

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Требования Евросоюза взыскать с России €1,39 млрд из-за эмбарго на импорт свинины являются беспределом. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — приводит телеканал RT слова Джабарова.

Сенатор также указал на двойственный подход в данном вопросе. С одной стороны, страны Европы вводят антироссийские санкции и считают это нормальным, с другой — обвиняют Москву в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО).

По мнению Джабарова, Россия при любом исходе не должна выполнять требования ЕС и выплачивать компенсацию. Политик в качестве примера привел позицию США в подобных вопросах.

«Им важен национальный интерес, все суды международные они не признают. Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике», — резюмировал Джабаров.

Президент Мясного союза России Мушег Мамиконян заявил РЕН ТВ, что для ВТО случай достаточно сложный, поскольку ранее организация не сталкивалась с противоречиями, связанными с политическими санкциями.

Как писал портал iz.ru, ЕС обратился в арбитражный суд в Брюсселе с требованием возместить €1,39 млрд. В Европе заявляют, что Москва не имела права вводить санкции. Ограничительные меры нанесли «тяжелый удар» по фермерам из Нидерландов, Германии и Дании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Украины в Канаде призвал расширить санкции против России
Председатель ЕС Болгария назвала отмену санкций против РФ приоритетом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017