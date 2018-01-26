США расширили санкции против России

Ряд дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовые машины» и «Технопромэкспорт» попали под санкции. Об этом говорится 26 января в сообщении структуры американского минфина, отвечающей за правоприменение в области санкций.

«Сургутнефтегаз» уже находился под секторальными санкциями. Теперь под секторальные санкции попали его дочерние компании. В их числе: «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим», «Медиа-Инвест», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Страховое общество Сургутнефтегаз», «Сургутмебель» и др.

«Технопромэкспорт» является структурой госкорпорации «Ростех». Впервые в санкционный список попала глобальная энергомашиностроительная компания «Силовые машины».

В число физлиц, против которых введены санкции, — заместитель главы Минэнерго Андрей Черезов, а также директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак.

Причиной расширения санкционного списка называется ситуация на Украине. В сообщении американского ведомства также отмечается, что санкции введены, в частности, в отношении компаний, ответственных за поставку газовых турбин в Крым, воссоединения которого с Россией США не признают.

24 января о проработке возможных ответных мер Москвы на санкции США «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.