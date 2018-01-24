Дворкович считает бессмысленным дискутировать с США по поводу санкций

Дискуссия с США по поводу санкций в отношении России бессмысленна.

Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в среду, 24 января.

«С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог. Может быть, боятся открытого диалога», — цитирует его ТАСС.

При этом Дворкович заметил, что европейцам санкции давно не нравятся из-за крупных потерь, в том числе и в результате ответных мер.

При этом Россия оправилась от последствий санкций и открыла новые перспективы экономического роста.

16 января портал рассказал, что доклад администрации Соединенных Штатов о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, работа над ним активно ведется, заявил посол США в России Джон Хантсман.

Мера принимается в соответствии с законопроектом, подписанным президентом страны Дональдом Трампом 2 августа.