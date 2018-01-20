Дворкович заявил о возможной отсрочке ввода «закона Яровой»

Правительство РФ ведет обсуждение возможной отсрочки ввода «закона Яровой» на несколько месяцев, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Обсуждается возможность небольшой, на несколько месяцев, отсрочки вступления в силу «закона Яровой», — приводит его слова «Интерфакс».

Как позднее сообщили в компании «Мегафон», отсрочка введения «пакета Яровой» даст операторам связи возможность полностью выполнить требования закона.

«Реализация «закона Яровой» сложна с технической точки зрения. Отсрочка позволит полноценно реализовать необходимые требования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы оператора.

В свою очередь, «Ростелеком» также заявил, что считает полезной отсрочку в введении «пакета Яровой», чтобы дать время для принятия нормативных актов, касающихся деталей этого закона.

7 ноября 2017 года Минкомсвязи внесло в правительство нормативный акт к «пакету Яровой». С 2018 года он предусматривает хранение информации о содержании разговоров и переписки пользователей один месяц и постепенно будет увеличен до шести.

«Мегафон» ранее оценил свои потери от «закона Яровой» в 35–40 млн рублей за пять лет.