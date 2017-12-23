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«Мегафон» и Mail.ru Group создают структуру для совместных проектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» и интернет-компания Mail.ru Group договорились о создании структуры для реализации совместных проектов в рамках экосистемы цифровых продуктов.

Как сообщает ТАСС, накануне советом директоров оператора была одобрена покупка «Мегафоном» до 70% кипрской компании Amalior Holdings Limited у кипрской MGL Mail.ru Equity Limited. Внутригрупповая сделка станет техническим шагом по созданию совместного предприятия «Мегафона» и Mail.ru Group, предусматривающим реализацию совместных проектов.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, мессенджеры «Mail.Ru Агент» и ICQ, а также соцсети «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте». Осенью 2016 года Mail.Ru Group приобрела сервис для заказа готовой еды Delivery Club и разработчика мобильных игр Pixonic.

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