Дворкович назвал размер индексации утильсбора на авто в 2018 году

Рост утилизационного сбора на автомобили в 2018 году может составить до 15%, а в некоторых случаях и выше, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Я думаю, что уже до конца дня будет документ, который пойдет на визирование (по индексации утильсбора). По каким-то позициям будет нулевая индексация, то есть, ее не будет. По каким-то будет 15-процентная, по каким-то чуть выше — там, где более серьезно снижаются другие налоги», — приводит его слова ТАСС.

Вице-премьер пояснил, что индексация будет сильно зависеть от динамики других платежей, состояния рынка и всего, что связано с утилизацей авто.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Минпромторг РФ предложил правительству повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125% в зависимости от объема двигателя.

При этом для российских автопроизводителей сбор будет компенсироваться, что, по мнению Минпромторга, и станет главным фактором, сдерживающим рост цен на их продукцию. Цены на иностранные автомобили могут вырасти до 17%.