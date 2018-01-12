Правосудие на холостом ходу

Черемушкинский райсуд в начале текущего года приступил к рассмотрении по существу резонансного уголовного дела об откатах при закупках автомобилей в МВД и ФСО. В самом начале расследования на скамье подсудимых были четыре человека, в том числе топ-менеджер дочернего предприятия Daimler AG, а в прошлом высокопоставленный офицер Федеральной службы охраны (ФСО). Однако в итоге перед судом предстал лишь 66-летний пенсионер МВД, выступавший, как считает следствие, в роли посредника при хищении средств. Подробности многолетнего расследования — в материале портала iz.ru.

Американская инициатива

Побудительным толчком к возникновению уголовного дела стало американское расследование махинаций немецкого автогиганта Daimler AG. Весной 2010 года суд Вашингтона обязал концерн выплатить в пользу государства $185 млн штрафа за нарушение национального закона о коррупции за рубежом.

Напомним, Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, принят в 1977 году) призван бороться с подкупом иностранных лиц при совершении международных коммерческих сделок. Норма права распространяется на неамериканские компании, если они ведут свою деятельность в США или имеют ценные бумаги американского фондового рынка, как в случае с Daimler AG, торгующей автомобилями и в Америке и в других странах, в том числе в России.

Специалисты американского минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам уличили автоконцерн и его представительства в подкупе чиновников в 22 странах, включая Россию. Общая сумма незаконных вознаграждений, выплаченных мздоимцам за 10 лет (с 1998 по 2008 год), составила около $200 млн. За эти деньги концерн обеспечивал себе получение государственных заказов.

офис В офисе компании «Мерседес-Бенц Рус» в Москве Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Как писал «Коммерсант», иностранные следователи подсчитали, что дочернее российское предприятие автогиганта ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» (ранее называвшееся ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили Рус») раздали отечественным чиновникам взяток на сумму около $5 млн в виде откатов.

Сам концерн и его российское представительство признали дачу взяток. После чего власти США согласились на завершение скандального расследования.

Продукцию Daimler в России покупали структуры МВД, Минобороны, правительства Москвы, Гараж особого назначения (ГОН) ФСО, муниципалитеты Уфы, Нового Уренгоя и другие. В частности, власти США заявили, что концерн продал в гараж спецслужбы технику на сумму около €2,9 млн, из которых €1,4 млн вернулись назад в качестве откатов. Стоит отметить, что 5% от всей выручки немецкой «дочки» в России приходилось на госзаказы, а это почти €65 млн.

Минюст США утверждал, что откаты были завуалированы под специальные скидки и комиссионные сборы, которые переводились на банковские счета в Германии, США и Латвии.

Разоблачить нечистоплотность предпринимателей оказалось несложным делом. Как писал портал sovsekretno.ru, в бухгалтерских отчетах Daimler фигурировали переводы денежных средств со счетов компании на счета организаций в офшорных зонах. Некоторые сомнительные компании рождались незадолго до получения денежных переводов от концерна по всему свету (Кипр, Багамы, Сейшелы, Латвия, США и др.), а после завершения сделки попросту исчезали.

В частности, одна из контор, куда переводили взятки российским силовикам продавцы автомобилей, находилась в штате Делавэр (офшорная зона в США), но главный офис ее был в Москве. Американцы утверждают, что через контору проходили откаты со сделок по продаже транспорта Гаражу особого назначения ФСО.

Интересно, что вашингтонский судья Ричард Лайон после мирового соглашения не стал раскрывать конкретные имена взяточников, получавших транши от фирмы. Не содержались эти данные и в официальном ответе минюста США Генпрокуратуре России.

Реакция в России

Бывший руководитель столичного управления СКП (Следственный комитет при Прокуратуре РФ — в 2011 году полномочия переданы в СКР РФ) Анатолий Багмет по этому поводу заявил, что уголовное дело будет возбуждено, после того как «Мерседес Бенц Рус» напишет заявление в российскую прокуратуру о факте взятки со стороны чиновников.

багмет Анатолий Багмет Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

«Мы работаем по заявлениям. Если поступит заявление, где будет указано, кто из немецкого руководства автоконцерна кому из российских чиновников давал взятки, то мы начнем работу, проведем проверку», — сказал в апреле 2010 года Багмет в эфире «Русской службе новостей».

Лишь в ноябре 2010 года в СКП сообщили о том, что по результатам проверки информации, собранной заокеанскими коллегами, было возбуждено уголовное дело, сообщала «Газета.ру». Любопытно, что расследование изначально проводилось не по статье о получении взятки, а по статье о мошенничестве в особо крупной размере. Такую квалификацию можно объяснить тем, что проведенная после международного скандала внутренняя проверка в МВД и ФСО (эти ведомства фигурировали в заключении правоохранителей США) установила, что силовики взяток от немецкой компании не брали. Кроме того, следователи могли отказаться от коррупционной статьи из-за сложности в доказывании факта получения взятки — прошло слишком много времени.

Тем не менее, в уголовном деле появились несколько фигурантов: два бывших офицера МВД Виталий Батурин и Михаил Будынин, бывший сотрудник ФСО Михаил Костылев (он возглавлял конкурсно-котировочную комиссию) и бывший менеджер по ключевым клиентам ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» Екатерина Приемская.

По версии следствия, с 2000 по 2005 год предполагаемые сообщники добились заключения ряда коррупционных сделок с концерном. Мошенничество, в интерпретации СКР, заключалось в том, что силовики и представители госструктур вводили представителей автоконцерна в заблуждение относительно своих возможностей при заключении контрактов на покупку иномарок.

Приемской следствие отвело роль организатора хищения. По логике СКР, она вместе с предполагаемыми сообщниками похитила деньги предприятия, на которое трудилась. Якобы при ее участии завышалась реальная стоимость продукции концерна по госконтрактам, а дельту позднее через девять банковских счетов в Германии, США и Латвии она переводила Батурину и Костылеву.

Что же касается Будынина, то ему ставили в вину то, что он был осведомлен о творящихся махинациях. Он нужен был сообщникам в качестве физического лица — посредника, способного заключать соглашения с фирмой, по которым утекали деньги на счета сообщников. Однако он считает себя невиновным и требует прекращения уголовного преследования на основании отсутствия состава преступления в его действиях. По его версии, чиновники лишь использовали его документы в своих корыстных целях без его ведома.

— Соглашения, в которых фигурируют мои данные, подписывал не я. Это подтвердила экспертиза, проведенная в самом начале расследования в 2011 году, — рассказал Будынин порталу iz.ru.

Он сообщил, что ему перечислили деньги уже после того, как стал разгораться международный скандал с участием концерна.

— Я предполагаю, что деньги мне перевели в качестве компенсации за использование моих персональных данных — €78 тыс. Деньги мне поступили на счет в российском банке, а не через офшоры в Латвии. Документы, на основании чего мне перевели средства, никто мне не предоставил. Чтобы заплатить налоги, я обратился в компанию и попросил копии. Мне предоставили в «дочке» Daimler AG фиктивный документ с моей подписью. Как в дальнейшем установила экспертиза, сделана она была с помощью монтажа, то есть моя подпись с предыдущего документа была наложена на новый документ, в котором фигурировали цифры, суммы, автомобили, — рассказал Будынин.

Тем не менее, заявлений в полицию от бывшего сотрудника МВД в 2007 году по поводу поддельного документа с его подписью, не поступало. Он объясняет это тем, что просто хотел уплатить налог государству.

Бессмысленный финал

Обвинение столкнулось с целым рядом проблем в расследовании из-за спорной квалификации. Одна из них — отсутствие потерпевшей стороны. Во всяком случае, Daimler AG отказалась признавать себя таковой, так как в американском суде концерн признал факт того, что сам давал взятки чиновникам в России. В связи с этим в 2015 году дело из 94-го гарнизонного военного суда было возвращено следователям для устранения недостатков — судья указал в своем решении на то, что концерн не был признан потерпевшим и его представитель не был ознакомлен с результатами расследования.

В этот период один из ключевых фигурантов дела — экс-сотрудник ФСО Михаил Костылев согласился на прекращение дела в отношении него в связи с истечением сроков давности (10 лет с момента совершения преступления). Это нереабилитирующее основание, то есть человек считается виновным, но освобождается от уголовного наказания.

Примеру Костылева последовал другой фигурант — Батурин. Его преследование тоже было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Учитывая, что единственный спецсубъект в деле (сотрудники ФСО являются военнослужащим) «отвалился», материалы были переданы в Черемушкинский райсуд.

Поступившее в судебную инстанцию в 2016 году дело вновь вернулось на доследование — на сей раз с мотивировкой о том, что следователи не установили размер ущерба, причиненного преступлением.

Весной, со слов Будынина, с прекращением уголовного дела по всё тому же нереабилитирующему основанию (истечение срока давности преступления) согласилась Екатерина Приемская.

Амбициозно начавшееся расследование свелось в итоге к одному-единственному эпизоду. Речь идет о переводе €78 тыс. Будыниным в 2007 году на личный счет.

Но исход процесса практически ничего не изменит.

Затянувшееся на несколько лет расследование позволило всем фигурантам избежать уголовного наказания — истекли сроки давности по всем вмененным предполагаемым соучастникам эпизодам. По сути, текущий судебный процесс имеет значение только для репутации Будынина. Никакое наказание ему не грозит — 10 лет прошло.