У разбитого корыта

Цены на легковые автомобили в наступившем году стремительно вырастут. Ожидается, что новая иномарка станет дороже в среднем на 13–17%. Уже с начала месяца многие дилеры приподняли цены на несколько процентов. В условиях роста цен все больше автолюбителей делает выбор в пользу поддержанных машин. Впрочем, покупка с рук зачастую сопряжена с риском. И порой даже минимальные данные о владельце или покупателе авто помогают мошенникам завладеть доступом к их банковским счетам. Как не попасться на уловки мошенников и не потерять машину и деньги — в материале iz.ru, 78.ru и 5 канала.

След простыл

Считается, что жертвами недобросовестных автоторговцев чаще всего становятся покупатели. Им подсовывают битые и пересобранные машины, скручивают пробег или пытаются продать несуществующие автомобили. С недавних пор участились способы мошенничества, где жертвами становятся именно владельцы автомобилей, выставившие их на продажу.

ключи Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

Житель Санкт-Петербурга Роман разместил информацию о продаже своего автомобиля на сайте бесплатных объявлений во время новогодних праздников. Первый покупатель объявился в тот же день. Машиной заинтересовалась некая Анна. Девушка сообщила, что в данный момент отдыхает за границей, и чтобы не упустить автомобиль к моменту своего возвращения готова внести залог — 50 тыс. рублей.

«Параллельно она задавала вопросы о том, в каком состоянии машина, сколько было владельцев. Попросила скинуть документы. Одним словом, всё как обычно. Ничего не предвещало беды. Я был почти уверен, что это не обман», — рассказал порталу 78.ru Роман Журавлев.

Роман отправил покупательнице реквизиты своей банковской карты. После чего ему поступил звонок от сотрудника банка, в котором его попросили подтвердить операцию. А заодно назвать пятизначный пароль, который придет на мобильный телефон. Спустя сутки со счета мужчины сняли 3 тыс. рублей, а с кредитного — еще 36 тыс. Неосторожность обошлась петербуржцу почти в 40 тыс. рублей. Вскоре после случившегося Роман обратился в полицию и заодно узнал, что его случай далеко не первый.

Автор цитаты «На днях у человека украли 300 тыс.! Это уже настолько отработанная схема. Люди зарабатывают колоссальные суммы, палец о палец не ударив. Даже не выходя из дома», — добавил обманутый автовладелец.

Роман признает: ущерб мог быть гораздо больше, если бы он хранил свои сбережения на этом счете. Он практически не надеется вернуть утраченное. Вместо этого ему пришлось повысить стоимость автомобиля как раз на похищенную мошенниками сумму. Расплачиваться за наивность владельца будет в итоге конечный покупатель его авто.

В банках подтверждают, что такая схема мошенничества одна из наиболее популярных и вместе с тем простых способов выманивания денег у доверчивых клиентов. Несмотря на профилактическую работу и защиту — многоступенчатые авторизации для доступа к счетам, конфиденциальность паролей и смс-кодов — мошенники в считаные часы добывают необходимую информацию и опустошают банковский счет.

«В настоящее время это очень популярная схема. Третьи лица находят вас в интернете, предлагают купить ваш товар и готовы даже перечислить залог или полную оплату, чтобы товар не ушел. Основная рекомендация — никогда не сообщать PIN-код и информацию с оборотной стороны карты третьим лицам. Даже родственникам», — отметила представительница банка Эльвира Милова.

Банк при этом ответственности за произошедшее не несет: пользователь сам передал пароли в руки мошенников, а значит, ему и расплачиваться за доверчивость. На сайтах бесплатных объявлений постоянно предупреждают о возможном обмане со стороны покупателей. Например, призывают не соглашаться не предоплату и не сообщать третьим лицам свои персональные данные.

карта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Автор цитаты «Клиент своими действиями по сути способствовал преступлению. Не просто где-то карту потерял, а именно в активной форме сообщил по телефону свои данные или ввел их на фейковом сайте. В обоих случаях банк от ответственности освобождается», — отмечает юрист Алексей Койтов.

Получите, распишитесь

Но даже успешная сделка и подписанный договор еще не означают, что покупка машины состоялась. Кирилл Жуков купил новую машину в автосалоне дилера Kia Motors на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге. Через две недели ему обещали выдать ключи.

Он долго копил на новый автомобиль: 400 тыс. рублей внес из личных сбережений, еще столько же взял в кредит. Сотрудники салона не вызвали никаких подозрений: проконсультировали четко и по делу, поздравили с покупкой. Каково же было его удивление, когда в канун новогодних праздников по почте пришло уведомление о банкротстве дилера.

Kia Motors Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Приехав в салон, Кирилл с удивлением узнал, что таких, как он, еще около 60 человек. Директор сказал, что автомобиль молодого человека якобы уже арестовал банк и увез на другую стоянку.

Автор цитаты «Приехали сюда, поговорили с начальником. Он говорит, машину увезли куда-то в другое место. Я увидел эту машину, сверил номера, понял, что это моя машина. Но отдавать ее никто не собирается. Завтра она может уехать куда-то», — поделился Кирилл Жуков.

Покупатели уверены, что столкнулись с мошенничеством. А ООО «Открытая дорога», продавая им машины, заведомо знало, что их клиенты никогда не получат ключи.

Еще один клиент дилера — Ирина должна была получить машину еще до Нового года. Деньги за автомобиль она внесла за две недели до банкротства — 11 декабря. Продала старый автомобиль и оформила кредит в банке. Но новую машину она так и не увидела.

«27 декабря позвонил менеджер из салона. Мне сообщили, что выдача машины переносится на 20 января. В этот же день я приехала в салон писать заявление о выдаче машины в срок по договору. Руководство не выходило на контакт, всячески скрывалось. С нами говорили дежурные менеджеры отдела продаж», — рассказала «Пятому каналу» Ирина.

Выяснилось, что отдел продаж был распущен еще в середине декабря. А 29 декабря компания подала заявление в арбитражный суд о признании ее банкротом. По ПТС машины числились за компанией «Киа Моторс РУС». Именно туда и отвезли выкупленные автомобили. Обманутые покупатели намерены обратиться с заявлениями в прокуратуру. Они уверены, что стали жертвами мошенничества на общую сумму почти 100 млн рублей.

Сэкономил рубль, потерял миллион

Очень часто автомошенники зарабатывают на желании покупателя сэкономить. Покупатели охотно соглашаются взять ненужный им кредит на покупку нового авто, когда цена значительно ниже средней по рынку. Дальше — дело техники. Михаил Пегасин нашел невероятно выгодное предложение — почти новая Skoda всего за 395 тыс. рублей. Приехав в салон, ознакомился с условиями по кредиту: всего 5% годовых, максимум 9%. Но сперва необходим первоначальный взнос — около 10% стоимости авто.

Молодой человек внес деньги, получил чек, затем сотрудники забрали его паспорт якобы для ксерокопии и исчезли на несколько часов.

салон Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Автор цитаты «После нескольких часов ожидания менеджер сказал, что автомобиль, за которым я пришел, не подходит под условия банка. Нужно либо выбрать другой — подержанный, либо попрощаться с первоначальным взносом», — рассказал «Пятому каналу» Михаил.

Он остановился на автомобиле Ford Focus, который стоил немногим дороже — около 410 тысяч. Сразу же Михаил заметил, что в договоре купли-продажи была написана другая цифра — 650 тыс. рублей. Менеджер сказал, что общая сумма покроет брокерские услуги и комиссию от салона.

«Только после того как я подписал договор, мне показали мой кредитный договор. Вместо обещанных 9% годовых там стояло 23%. Ближайшие семь лет каждый месяц я должен буду отдавать 14,5 тыс. рублей», — негодует обманутый автовладелец.

В буквальном смысле за разбитое корыто Пегасин должен теперь отдать более миллиона рублей — сам автомобиль при этом даже не заводится.

В полиции расследовать такие случаи практически не берутся: человек сам согласился на условия салона и подписал документы без всякого давления. Впрочем, обманутые клиенты уверены: мошенники используют комбинацию психологических уловок, чтобы толкать людей на необдуманные решения и разводить на крупные суммы. Прежде всего, необходимо соблюдать осторожность при подписании бумаг. Лучше лишний раз перепроверить информацию о владельце или автодилере.

«Договоры у нас не читают, верят словам больше, чем тому, что написано на бумаге. Я вообще считаю, что сегодня без юриста заходить в автосалон нельзя. Перед тем как идти, почитайте отзывы в интернете, поспрашивайте рекомендации у знакомых. Если вы видите отзыв по интересующему вам салону — свяжитесь с автором, расспросите подробнее об организации», — поясняет член санкт-петербургского городского совета «Всероссийского общества автомобилистов» Александр Холодов. В этой общественной организации оказывают правовую помощь автомобилистам, столкнувшимся с правонарушениями. По словам Холодова, не стоит бежать туда, где предлагают слишком выгодное предложение: за привлекательными ценами часто скрывается обман.