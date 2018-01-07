Прямой эфир

Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2017 году чаще всего правоохранители фиксировали факты мошенничества.

Как сообщает RT, в среднем каждые три минуты регистрировалось одно преступление данного вида. 

Отмечается, что количество преступлений увеличилось на 6,8% и составило почти 205 тыс.

При этом раскрываемость случаев мошенничества составляет 25%, в то время как общая раскрываемость всех преступлений в России составляет 54%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора на 4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбербанк рассказал о 300 тыс. попытках хакеров украсть деньги клиентов
Суд Таиланда приговорил мошенника к 13 275 годам тюрьмы


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017