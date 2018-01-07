Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление в России
Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2017 году чаще всего правоохранители фиксировали факты мошенничества.
Как сообщает RT, в среднем каждые три минуты регистрировалось одно преступление данного вида.
Отмечается, что количество преступлений увеличилось на 6,8% и составило почти 205 тыс.
При этом раскрываемость случаев мошенничества составляет 25%, в то время как общая раскрываемость всех преступлений в России составляет 54%.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора на 4%.