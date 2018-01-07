Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление в России

Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2017 году чаще всего правоохранители фиксировали факты мошенничества.

Как сообщает RT, в среднем каждые три минуты регистрировалось одно преступление данного вида.

Отмечается, что количество преступлений увеличилось на 6,8% и составило почти 205 тыс.

При этом раскрываемость случаев мошенничества составляет 25%, в то время как общая раскрываемость всех преступлений в России составляет 54%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора на 4%.



