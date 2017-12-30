Суд Таиланда приговорил мошенника к 13 275 годам тюрьмы

Суд в Таиланде приговорил 34-летнего организатора финансовой пирамиды к 13 275 годам лишения свободы, сообщает «Газета.ру».

Подсудимый Пудит Киттипрадилок обвинялся в том, что мошенническим путем убедил более 40 тыс. человек вложить средства в его компании по недвижимости более чем на $162 млн, обещая невероятные прибыли.

Суд постановил, что мужчина занимался незаконным кредитованием и виновен по 2653 пунктами статей о мошенничестве.

Отмечается, что за признание вины предпринимателю сократили срок заключения до 6 637 лет и шести месяцев.

Также осужденный будет обязан выплатить штраф на $20 млн.

27 декабря портал iz.ru сообщал, что в Шанхае задержаны 40 подозреваемых в крупном мошенничестве на сумму в 2 млрд юаней (около $305 млн) более 300 компаниям.