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Экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии за мошенничество

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Мещанский суд Москвы приговорил экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве при обустройстве пунктов пропуска через границу РФ, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Безделов и его подельники в период с сентября 2009 года по май 2013 года похитили и легализовали выделенные на КПП бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей.

В декабря 2013-го его объявили в федеральный розыск, а затем в международный. Чиновника удалось задержать в Италии в октябре 2014 года, через два года его экстрадировали в Россию, напоминает НСН.

Как предполагают следователи, Безделов также привлек к преступлению своего заместителя Бориса Хайтовича, ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и гендиректоров подконтрольных коммерческих организаций.

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