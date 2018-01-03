Сбербанк рассказал о 300 тыс. попытках хакеров украсть деньги клиентов

Хакеры в минувшем году предприняли более 300 тысяч попыток украсть денежные средства со счетов клиентов, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что хакеры пытались похитить средства напрямую, либо с помощь методов социальной инженерии и с помощью вирусного ПО. Служба кибербезопасности банка предотвратила ущерб на сумму свыше 20 млрд рублей.

Кузнецов подчеркнул, что в 2016 году было предотвращено попыток хищения на сумму около 16 млрд руб., передает РИА «Новости».

По его словам, в минувшем году Сбербанк понес нулевые потери. Более того, специалисты банка научились фиксировать хакерские атаки и на партнеров.

«В таких случаях мы сразу предупреждаем компании, ФСБ и ЦБ», — отметил Кузнецов.