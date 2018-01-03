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Сбербанк помог Интерполу в поимке мошенников в Китае

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Дочерняя компания Сбербанка России Bi.Zone помогла Интерполу раскрыть мошенническую сеть в Китае. Bi.Zone занимается анализом киберугроз и тестирует систему безопасности головной компании.

«Примерно около полутора месяцев назад Интерпол обратился к нам с просьбой помочь в расследовании мошеннической подсети», — сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, четыре сотрудника Bi.Zone «в течение считанных дней распутали эту преступную сеть». Подозреваемых обнаружили в Китае.

Представитель Сбербанка уточнил, что ранее Bi.Zone заключила двустороннее соглашение с Интерполом по обмену информацией и «практическому взаимодействию», сообщает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, Сбербанк предсказал десятикратный рост кибератак на российские банки в ближайшие три года.

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