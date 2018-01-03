В Сбербанке рассказали, как уберечься от кибермошенников

Сбербанк советует клиентам проявлять бдительность и обращать внимание на телефонные номера, с которых злоумышленники под видом сотрудников банка могут пытаться украсть средства, заявил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

«Первое: мы никогда не звоним и не говорим своим клиентам, что их карта будет приостановлена через час или через два, поэтому им необходимо провести какие-то действия. Если вы получаете такие звонки — они бывают, к сожалению — то это точно дело рук мошенников», — приводит «РИА Новости» слова Кузнецова.

При поступлении подозрительного звонка якобы от сотрудников Сбербанка зампред порекомендовал положить трубку и перезвонить в колл-центр банка для уточнения информации. При получении подозрительных смс о том, что должна произойти блокировка карты, и якобы нужно перезвонить по какому-либо номеру, Кузнецов призвал этому не верить, так как Сбербанк никогда не рассылает таких сообщений.

По словам зампреда, злоумышленники часто маскируются под номера Сбербанка, например, номер 900. Кузнецов порекомендовал внимательно смотреть, с какого номера приходят смс.