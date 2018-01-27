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Порошенко поддержал новые санкции США против России

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Фото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко поддерживает новые антироссийские санкции, введенные США.

«Приветствую решение минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за ее грубую агрессию против Украины», — написал он в своем Twitter.

Порошенко добавил, что его встречи с американским руководством в Давосе вселили в него уверенность, что давление на РФ будет только усиливаться.

26 января США расширили санкционный список и внесли в него 21 гражданина России и Украины, девять компаний и уточнили объем ограничительных мер по 12 фирмам. 

В перечень, в частности, вошли 10 министров самопровозглашенных ДНР и ЛНР, глава Севастополя Дмитрий Овсянников, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, «Силовые машины» и ряд дочерних структур «Сургутнефтегаза».

Как объяснил минфин США, новые ограничения связаны с поставками газовых турбин в Крым и обязательствами по сохранению давления на Россию вплоть до полного выполнения Минских соглашений по Донбассу.

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