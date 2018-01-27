СМИ узнали о нехватке времени у Трампа на встречу с Порошенко в Давосе

Президент США Дональд Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе из-за нехватки времени. Об этом рассказала корреспондент телеканала CBS Маргарет Бреннан, ссылаясь на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп сейчас на пути в Вашингтон», — написала она в своем Twitter.

20 января встречу двух лидеров на полях форума анонсировал украинский МИД. В ведомстве отметили, что политики пообщаются наедине «как два президента», но не уточнили, какие именно темы они затронут.

Тем не менее Порошенко в ходе своего выступления на ВЭФ заявил, что Украина «имеет блестящий диалог» с Трампом. В качестве аргумента он привел получение оружия и «мощную поддержку» от конгресса США.

Стоит отметить, что Порошенко наряду с Трампом вошел в топ-10 толстосумов давосского симпозиума. Объем капитала украинского лидера оценивается в $1,6 млрд.