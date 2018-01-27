Прямой эфир
Сюжет:

СМИ узнали о нехватке времени у Трампа на встречу с Порошенко в Давосе

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе из-за нехватки времени. Об этом рассказала корреспондент телеканала CBS Маргарет Бреннан, ссылаясь на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп сейчас на пути в Вашингтон», — написала она в своем Twitter.

20 января встречу двух лидеров на полях форума анонсировал украинский МИД. В ведомстве отметили, что политики пообщаются наедине «как два президента», но не уточнили, какие именно темы они затронут. 

Тем не менее Порошенко в ходе своего выступления на ВЭФ заявил, что Украина «имеет блестящий диалог» с Трампом. В качестве аргумента он привел получение оружия и «мощную поддержку» от конгресса США.

Стоит отметить, что Порошенко наряду с Трампом вошел в топ-10 толстосумов давосского симпозиума. Объем капитала украинского лидера оценивается в  $1,6 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко призвал ЕС создать антироссийскую коалицию
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017