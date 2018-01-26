Порошенко считает «блестящими» отношения Украины и США

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что США поддерживают Украину и существующий между двумя странами диалог просто «блестящий».

«Украина имеет блестящий диалог с господином Трампом (президент США Дональд Трамп. –– iz.ru). Я провел две полные встречи, многочисленные обсуждения, мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от конгресса США, причем от обеих партий. И мы можем оставаться оптимистичными», –– сказал Порошенко в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

25 января украинский лидер в кулуарах ВЭФ попросил русскоязычную журналистку снять рубашку и говорить с ним на украинском. Девушка была одета в вышиванку, но задавала Порошенко вопросы на русском, что сильно не понравилось украинскому лидеру. После этого случая журналистку решили не пускать на все брифинги Порошенко в Давосе.