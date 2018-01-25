Заговорившую с Порошенко по-русски журналистку не пустят на его брифинги

Журналистку, задавшую президенту Украины Петру Порошенко вопрос на русском языке, больше не пустят на его брифинги на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

25 января стало известно, что журналистка, одетая в вышиванку, спросила украинского лидера на русском языке, зачем он принял закон о войне.

Порошенко в ответ посоветовал женщине «снять вышиванку» и отказался отвечать, пока вопрос не будет задан на украинском языке.

Журналистка, в свою очередь, заметила, что президент Украины прекрасно понимает русский язык.

Из какой страны и какого издания журналистка, неизвестно, однако пресс-секретарь Порошенко заявил о «провокациях российских СМИ».

«Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», –– написал Цеголко в Facebook.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса и предусматривает силовое возвращение восточных территорий под контроль Киева. Также новый закон признает Россию «страной-агрессором».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый документ полностью перечеркивает Минские соглашения.