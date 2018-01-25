Порошенко в Давосе попросил говорившую по-русски даму снять вышиванку

Украинский президент Петр Порошенко в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе посоветовал заговорившей с ним по-русски женщине снять вышиванку.

Дама в вышиванке и с микрофоном без опознавательных знаков и логотипов задала Порошенко вопрос на русском языке: «Зачем вы приняли закон о войне?» В ответ политик посоветовал ей «снять вышиванку» и заявил, что ответит на вопрос, если он прозвучит по-украински. На замечание женщины, что он прекрасно понимает и русский, президент Украины ответил, что отвечает на вопросы на украинском языке.

«Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — цитирует Порошенко «Федеральное агентство новостей».

Закон «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» рада приняла 18 января, в документе Донбасс признан «оккупированным» «государством-агрессором» — Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса с юридической точки зрения перечеркивает Минские соглашения.