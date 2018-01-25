Глава МВФ призвала Порошенко ускорить экономические реформы на Украине
Украина должна ускорить проведение экономических реформ, пока позволяют условия. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время переговоров с украинским президентом Петром Порошенко в Давосе.
«Я также уделила особое внимание тому, что Украине следует воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более высоким темпам роста, что необходимо для устойчивого развития уровня благосостояния народа», — цитирует Лагард ТАСС.
После встречи с Порошенко Лагард в своем микроблоге в Twitter сообщила, что встреча была «конструктивной и открытой».
«Провела хорошую и конструктивную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и его командой», — написала Лагард.
Портал iz.ru писал о том, что долг Национального банка Украины (НБУ) и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. Ранее украинский Нацбанк заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш от фонда.