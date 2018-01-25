Глава МВФ призвала Порошенко ускорить экономические реформы на Украине

Украина должна ускорить проведение экономических реформ, пока позволяют условия. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время переговоров с украинским президентом Петром Порошенко в Давосе.

«Я также уделила особое внимание тому, что Украине следует воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более высоким темпам роста, что необходимо для устойчивого развития уровня благосостояния народа», — цитирует Лагард ТАСС.

После встречи с Порошенко Лагард в своем микроблоге в Twitter сообщила, что встреча была «конструктивной и открытой».

I had a good and constructive meeting with #Ukraine President Poroshenko and his team. The IMF stands ready to continue supporting Ukraine, and we discussed implementation of measures that will pave the way for the completion of the pending review of the IMF-supported program. pic.twitter.com/CFsos6CPWl — Christine Lagarde (@Lagarde) January 24, 2018

«Провела хорошую и конструктивную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и его командой», — написала Лагард.

Портал iz.ru писал о том, что долг Национального банка Украины (НБУ) и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. Ранее украинский Нацбанк заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш от фонда.