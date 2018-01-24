Дворкович рассказал о попытках американцев спрятаться от делегации РФ в Давосе

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что американцы избегают членов российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом в среду, 24 января, сообщает «РИА Новости».

Выступая на сессии «Стратегический прогноз: Россия», чиновник рассказал, что хотел встретиться с представителями делегации США, чтобы обсудить энергетические вопросы, но американские партнеры старательно избегают обсуждения, передает РБК.

«Санкции — не самая важная вещь в мире, это незначительная проблема, на обсуждение которой мы не должны тратить много времени. Мы должны просто работать всё более эффективно. Это не Россия прячется от диалога, это не Россия не открыта. Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят разговаривать, прячась от реальной дискуссии», — подчеркнул вице-премьер.

Отвечая на вопрос о том, просил ли он о встрече с президентом США Дональдом Трампом, Дворкович заявил, что не делал этого. «Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации», — добавил он.

Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 23 по 26 января. В этом году делегацию российского правительства возглавляет Дворкович.

Антироссийские экономические санкции со стороны ряда стран Запада, в том числе США и государств — членов Евросоюза, начали вводиться в отношении России весной 2014 года на фоне вхождения Крыма в состав РФ и ситуации на востоке Украины. Киев и западные страны обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела республики. Россия неоднократно отвергала обвинения, называя их неприемлемыми, и заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.