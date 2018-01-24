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Председатель Еврокомиссии Юнкер отменил визит в Давос из-за болезни

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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что не сможет принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за болезни. Об этом сообщил представитель органа исполнительной власти ЕС Маргаритис Схинас.

«Председатель Юнкер заболел желудочным гриппом, поэтому он не сможет принять участие в работе форума в Давосе», — приводит его слова ТАСС.

В этом году во Всемирном экономическом форуме будут принимать участие только шесть еврокомиссаров. В прошлом году делегация насчитывала 12 человек.

Ранее портал iz.ru писал, что 24 января министр энергетики РФ Александр Новак планирует встретиться с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

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