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Костин назвал целью санкций Запада смену власти в России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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США и их союзники развязали экономическую войну с целью смены власти в России, ужесточая санкционный режим в отношении Москвы. Об этом заявил в среду глава ВТБ Андрей Костин на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я думаю, что страны Запада хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб она сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них», — цитирует «РИА Новости» заявление банкира на деловом завтраке в Давосе.

По словам главы ВТБ, ситуация выходит за рамки торговых войн. Запад готовит полномасштабную атаку на Россию, высказал свое мнение Костин.

Напомним, накануне финансист предупредил о растущей угрозе военного конфликта в Европе, предположив, что наращивание военных сил может вылиться в инцидент между войсками Североатлантического альянса и России.

«Мы находимся на пороге новой гонки вооружений. НАТО просит больше оружия и распространяет его в Европе, и Россия будет отвечать тем же», — подчеркнул Костин.

Банкир сравнил то, что происходит в мире сегодня, с объявлением войны, добавив, что это очень опасно, пишут «Дни.ру».

«Я считаю, что американцы играют с огнем», — констатировал глава ВТБ. Он также предложил отозвать посла России из США, подчеркнув, что не видит «никакой причины российскому послу оставаться в Вашингтоне или американскому послу купаться в холодной воде в Москве».

При этом Костин отметил, что бизнес как в США, так и в Европе готов сотрудничать с Россией. «Я не знаю ни одного из американских или европейских банкиров, которые сказали бы: «Нет, мы не хотим работать с ВТБ или с господином Костиным», — подчеркнул глава ВТБ.

Напомним, экономические санкции со стороны США и Европы были введены против России на фоне событий 2014 года на Украине. Киев и западные страны обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия неоднократно отвергала обвинения, называя их неприемлемыми, и заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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