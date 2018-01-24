Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны

Глава ВТБ Андрей Костин предупредил о «растущей угрозе военного конфликта» в Европе и сравнил возможное введение США новых санкций против России с объявлением войны, пишет Financial Times.

«Мы на пороге новой гонки вооружений. НАТО требует больше оружия и размещает всё больше оружия в Европе. Россия ответит тем же», — цитирует Костина, высказавшегося на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, «РИА Новости».

Он отметил, что выиграют от этого только генералы и производители оружия. Также глава ВТБ заявил, что любые экономические санкции против российских организаций только обострят ситуацию и будут похожи на «объявление войны».

«Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве», — сказал Костин.

Ранее в январе американский посол Джон Хантсман после купания в купели заявил, что считает это незабываемым опытом, который служит укреплению отношений. Хантсман рассказал, что накануне купания смотрел в интернете ролики о крещенских купаниях и морально готовился к погружению в прорубь.

СМИ сообщили, что новые санкции США против РФ могут затронуть 50 россиян.

Осенью 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, в отношении которых Соединенные Штаты намерены ввести санкции.