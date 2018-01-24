Глава ВТБ назвал биткоин валютой без будущего

Биткоин является «фейковой» валютой без будущего, заявил глава ВТБ Андрей Костин на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Биткоин — это фейковая валюта. Я думаю, правительство не может допустить растущий рынок денег, которые напечатаны кем-то, кроме правительства. Это достаточно необычно. Я думаю, что у биткоина нет большого будущего», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что майнингом не занимается.

Вместе с те инвестиции криптовалют в российские стартапы за 2017 год выросли в десять раз — до $200 млн. Эксперты объясняют это простотой привлечения денежных суррогатов в отличие от обыкновенных кредитов.