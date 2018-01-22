Дуров предостерег от покупки мошеннических токенов Gram

Создатель популярного месседжера Telegram Павел Дуров предостерег своих подписчиков от покупки мошеннических токенов Gram. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Разработчик призвал пользователей в том случае, если увидят или получат предложения о «покупке Grams», сообщить об этом на канале Antiscam (антимошенничество), сообщает телеканал «360».

Как сообщает «РИА Новости», Gram (грам) — предположительно название будущей криптовалюты блокчейн-платформы Telegram Open Network с собственной криптовалютой. По данным СМИ, для выпуска собственной криптовалюты компания намерена провести ICO (initial coin offering — первичное размещение криптовалюты).

При этом официального сообщения от самого Павла Дурова относительно планов по ее созданию и внедрению в работу мессенджера еще не было. Вместе с тем бизнесмен продолжает активно разоблачать фейковые сайты, посвященные проекту и использующие схожий с официальным Telegram дизайн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Дуров попросил не называть Telegram «российским проектом».



