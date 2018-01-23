Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз
Инвестиции криптовалют в российские стартапы за прошедший год выросли в десять раз и составили около $200 млн. Такие данные предоставили «Известиям» на торговой площадке CryptoBazar. Эксперты объясняют динамику тем, что на биржах денежных суррогатов нет жесткого регулирования. Средства там привлечь проще, чем традиционными способами. Однако у этой медали есть оборотная сторона — инвестор меньше защищен.
Начинающие предприниматели в России испытывают трудности с привлечением средств в свой бизнес: банки неохотно дают кредиты под высокорискованные проекты, а венчурные инвесторы выдвигают невыгодные условия. В связи с этим, а также на фоне роста популярности криптовалют, стартаперы все больше развивают свои проекты с помощью ICO (привлечением инвестиций в цифровых деньгах, Initial Coin Оffering).
— Банковские кредиты фермерам выдают с трудом. А если дадут, то очень дорого — к примеру, козу куплю, а дом отберут. А после ICO — я рассчитываюсь своей продукцией и обеспечен клиентами, — рассказал "Известиям" фермер, автор ICO-проекта «Экосистема Колионово» Михаил Шляпников.
Он запустил свою криптовалюту — колионы — и в апреле прошлого года провел под них ICO. В итоге фермер получил в пересчете на доллары $510,5 тыс. от 103 участников. Теперь он поставляет саженцы, картофель и мясо птицы в счет выпущеных "денег".
— Российские предприниматели привлекли со всего мира в свои проекты в 2017 году инвестиций в криптовалютах более чем на $200 млн. А годом ранее было $20 млн. Стартаперы из России запустили более ста проектов в криптовалюте, а в 2016-м их было порядка 20, — рассказал основатель торговой площадки CryptoBazar и одноименного фонда Олег Иванов.
Сейчас по экспертным оценкам каждое пятое ICO сделано выходцами из России. В общей сложности за последние четыре года команды из нашей страны собрали более $260 млн — 11% от общей суммы всех размещений. Среди таких проектов: суперкомпьютер SONM ($42 млн), и Русская майнинговая компания (RMC) ($45 млн), мобильная игровая платформа MobileGo ($53 млн). Есть и производственные проекты. Например, промышленный стартап по производству синтетического диоксида циркония ZrCoin ($4,5 млн).
Вырос и средний возврат вложений — до 30000%. Такая прибыльность связана с ростом курса крипловалют и повышением интереса к этой сфере, пояснил глава фонда. Если за четыре последних года компании могли привлечь через ICO в среднем на один крупный проект $2 млн, то по итогам 2017 года этот показатель достиг $22,6 млн. Однако высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками.
— Поскольку криптовалюта сама по себе – рискованная сфера, то привлечение инвестиций в ней — это риск в кубе. Вложения в проекты на ранней стадии в принципе не дают никаких гарантий прибыли. А тут еще и привлекаются средства в криптовалюте, цена которой крайне изменчива. Тут может быть как плюс тысячи процентов, так и минус. Поэтому как бы ни было хлопотно и дорого уже существующее IPO (первичное размещение акций), ICO их не заменят, — предупреждает со-основатель международного криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев.
Другой фактор — отсутствие в России законодательства об ICO, криптовалютах и блокчейне. Когда нет ограничений, у инвесторов развязаны руки. Но их вложения при этом защищены меньше, а владелец бизнеса оказывается в более сильной позиции. При этом в России сих пор не решен вопрос о налогообложении сделок, совершаемых с криптовалютой.
В ряде других стран уже определились с подходом к налогообложению ICO. Например, Белоруссия вообще отказалась взимать сборы с таких сделок, став своеобразным "криптовалютным офшором". В Японии денежные суррогаты признают платежным средством, а в США к ним относятся как к финансовому инструменту. Попытки ввести налогообложение этой сферы в настоящее время предпринимает Швейцария. В Федеральной налоговой службе РФ на вопрос "Известий" по поводу налогового статуса ICO отвечать не стали.
Сейчас в Минфине и Центробанке разрабатывают законодательство, регулирующее ICO и криптовалюты. В разработанном проекте документа пока лишь даны определения ICO, криптовалюты и других терминов, касающихся этого рынка, чтобы в спорных ситуациях можно было обращаться в суд. Вопрос налогообложения сделок в криптовалютах пока не прорабатывался.
Капитализация рынка криптовалюты по сравнению с привычными финансовыми рынками пока невелика — всего $0,6 трлн против $73 трлн на фондовом рынке. Но у "денежных суррогатов" есть высокий потенциал роста — многие инвесторы входят на рынок через биткоин, растет число блокчейн-сетей, а размер привлекаемых средств увеличивается.