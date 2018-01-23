Инвестиции в российские стартапы в криптовалюте выросли в 10 раз

Инвестиции криптовалют в российские стартапы за прошедший год выросли в десять раз и составили около $200 млн. Такие данные предоставили «Известиям» на торговой площадке CryptoBazar. Эксперты объясняют динамику тем, что на биржах денежных суррогатов нет жесткого регулирования. Средства там привлечь проще, чем традиционными способами. Однако у этой медали есть оборотная сторона — инвестор меньше защищен.

Начинающие предприниматели в России испытывают трудности с привлечением средств в свой бизнес: банки неохотно дают кредиты под высокорискованные проекты, а венчурные инвесторы выдвигают невыгодные условия. В связи с этим, а также на фоне роста популярности криптовалют, стартаперы все больше развивают свои проекты с помощью ICO (привлечением инвестиций в цифровых деньгах, Initial Coin Оffering).

— Банковские кредиты фермерам выдают с трудом. А если дадут, то очень дорого — к примеру, козу куплю, а дом отберут. А после ICO — я рассчитываюсь своей продукцией и обеспечен клиентами, — рассказал "Известиям" фермер, автор ICO-проекта «Экосистема Колионово» Михаил Шляпников.

Он запустил свою криптовалюту — колионы — и в апреле прошлого года провел под них ICO. В итоге фермер получил в пересчете на доллары $510,5 тыс. от 103 участников. Теперь он поставляет саженцы, картофель и мясо птицы в счет выпущеных "денег".

— Российские предприниматели привлекли со всего мира в свои проекты в 2017 году инвестиций в криптовалютах более чем на $200 млн. А годом ранее было $20 млн. Стартаперы из России запустили более ста проектов в криптовалюте, а в 2016-м их было порядка 20, — рассказал основатель торговой площадки CryptoBazar и одноименного фонда Олег Иванов.

Справка «Известий» При проведении ICO бизнесмен регистрирует компанию, описывает свой проект, запускает сайт и оповещает об этом потенциальных инвесторов по электронной почте. После этого начинается выпуск токенов (криптовалютных единиц). Для защиты инвесторов есть несколько механизмов. В частности, деньги могут собираться на виртуальный кошелек, доступ к которому есть только у депозитных агентов. Это специальная структура, которая контролирует справедливый обмен токенов на деньги. Она же проверяет исполнение условий оферты, сроков и обязательств перед инвесторами. Только в случае соблюдения заявленных условий компания получает доступ к виртуальному кошельку. Если стартапер не выполнил обязательства, деньги возвращаются инвесторам или остаются замороженными до тех пор, пока предприниматель не выполнит обещания.

Сейчас по экспертным оценкам каждое пятое ICO сделано выходцами из России. В общей сложности за последние четыре года команды из нашей страны собрали более $260 млн — 11% от общей суммы всех размещений. Среди таких проектов: суперкомпьютер SONM ($42 млн), и Русская майнинговая компания (RMC) ($45 млн), мобильная игровая платформа MobileGo ($53 млн). Есть и производственные проекты. Например, промышленный стартап по производству синтетического диоксида циркония ZrCoin ($4,5 млн).

Вырос и средний возврат вложений — до 30000%. Такая прибыльность связана с ростом курса крипловалют и повышением интереса к этой сфере, пояснил глава фонда. Если за четыре последних года компании могли привлечь через ICO в среднем на один крупный проект $2 млн, то по итогам 2017 года этот показатель достиг $22,6 млн. Однако высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками.

— Поскольку криптовалюта сама по себе – рискованная сфера, то привлечение инвестиций в ней — это риск в кубе. Вложения в проекты на ранней стадии в принципе не дают никаких гарантий прибыли. А тут еще и привлекаются средства в криптовалюте, цена которой крайне изменчива. Тут может быть как плюс тысячи процентов, так и минус. Поэтому как бы ни было хлопотно и дорого уже существующее IPO (первичное размещение акций), ICO их не заменят, — предупреждает со-основатель международного криптобанка Wirex Дмитрий Лазаричев.

Другой фактор — отсутствие в России законодательства об ICO, криптовалютах и блокчейне. Когда нет ограничений, у инвесторов развязаны руки. Но их вложения при этом защищены меньше, а владелец бизнеса оказывается в более сильной позиции. При этом в России сих пор не решен вопрос о налогообложении сделок, совершаемых с криптовалютой.

В ряде других стран уже определились с подходом к налогообложению ICO. Например, Белоруссия вообще отказалась взимать сборы с таких сделок, став своеобразным "криптовалютным офшором". В Японии денежные суррогаты признают платежным средством, а в США к ним относятся как к финансовому инструменту. Попытки ввести налогообложение этой сферы в настоящее время предпринимает Швейцария. В Федеральной налоговой службе РФ на вопрос "Известий" по поводу налогового статуса ICO отвечать не стали.

Сейчас в Минфине и Центробанке разрабатывают законодательство, регулирующее ICO и криптовалюты. В разработанном проекте документа пока лишь даны определения ICO, криптовалюты и других терминов, касающихся этого рынка, чтобы в спорных ситуациях можно было обращаться в суд. Вопрос налогообложения сделок в криптовалютах пока не прорабатывался.

Капитализация рынка криптовалюты по сравнению с привычными финансовыми рынками пока невелика — всего $0,6 трлн против $73 трлн на фондовом рынке. Но у "денежных суррогатов" есть высокий потенциал роста — многие инвесторы входят на рынок через биткоин, растет число блокчейн-сетей, а размер привлекаемых средств увеличивается.