Бизнес вкладывается в отечественное производство

Российское производство стало более привлекательным для отечественных инвесторов. Такой вывод сделали эксперты компании Ernst&Young (EY) на основе опроса крупных предпринимателей. Примечательно, что наш рынок интересен бизнесу не только повышенной доходностью, но и улучшением конъюнктуры в индустрии. Санкции, грозящие российским предпринимателям за рубежом, только усилили приток капиталовложений в реальный сектор в России. В своей стране инвесторы больше защищены от влияния ограничений со стороны США и Европы, полагают эксперты.

Российские предприниматели назвали отечественный рынок самым интересным для инвестиций. Об этом в конце 2017 года заявили 45% респондентов в обзоре EY «Барометр уверенности компаний». Такой опрос аудиторы провели впервые. В исследовании приняли участие 67 топ-менеджеров российских и международных фирм с годовым доходом до $10 млрд.

Больше всего инвестировать предприниматели собираются в нефтегазовую отрасль и промышленность. Об этом заявил 71% респондентов. Следом идут медико-биологическая, а также горнодобывающая и металлургическая отрасли. Их назвали привлекательными для вложений 63 и 60% участников соответственно.

Добывающие отрасли — наиболее весомые секторы российской экономики. Этим они вызывают интерес у инвесторов, пояснили в EY. Управляющий партнер компании по России Александр Ивлев считает, что эти отрасли останутся для отечественного бизнеса самым привлекательным направлением и в среднесрочной перспективе.

— Многим компаниям стало интереснее производить продукцию в России для дальнейшего экспорта в третьи страны, — подчеркнул Александр Ивлев.

С этой оценкой согласен доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

— Например, в США объявлено преследование компаний, которые так или иначе сотрудничают с российскими фирмами на своей территории. Поэтому российским предпринимателям выгоднее производить продукцию в России с дальнейшим экспортом, — пояснил Евгений Ицаков.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев также отметил, что при вложениях в России отечественные предприниматели защищены от санкций. При инвестировании за рубежом эти риски возрастают.

Руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ВШЭ Дмитрий Белоусов тоже полагает, что после ослабления рубля шансы российских экспортеров существенно выросли.

— Санкции не запрещают экспорт, — подчеркнул эксперт. — Но продукция должна быть конкурентоспособной. По-прежнему в экспорте преобладают сырьевые товары — нефть и газ.

Россия привлекает предпринимателей высокими доходами в связи с повышенным риском, а также низкой стоимостью труда, пояснили в EY. Согласно результатам опроса после нашей страны в рейтинге наиболее интересных для инвестирования государств участники исследования назвали США (13,7%), Канаду (6,5%), Швейцарию (5,1%), а также Китай и Японию (по 4,1%).

Результаты опроса коррелируют с ожиданиями Минэкономразвития (Минэк). Ведомство заложило в макропрогноз на 2018–2020 годы рост инвестиций в основной капитал на 4,7% в этом году. Это может стать лучшим результатом за последние пять лет. В следующие два года вложения в среднем будут увеличиваться почти на 6% ежегодно. По мнению экспертов Минэка, основой для инвестиционного роста послужит повышение доверия бизнеса к экономической политике государства. Это произойдет на фоне сохранения стабильности макроэкономических условий.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) «Известиям» рассказали, что текущие макроэкономические показатели привлекают не только российских бизнесменов, но и заграничных инвесторов.

— По итогам девяти месяцев 2017 года приток прямых иностранных инвестиций в Россию составил более $23 млрд и вполне может перевалить за отметку в $30 млрд по итогам всего года. Мы разделяем оптимизм российского бизнеса в отношении перспектив российской экономики, — подчеркнул представитель РФПИ.

Экономическая ситуация в России продолжит улучшаться, следует из оценок EY и Минэкономразвития. Увеличение капиталовложений влечет за собой создание новых рабочих мест и рост доходов населения. Следовательно, повысится и потребление выпускаемых товаров. Это также стимулирует производство к дальнейшему развитию и увеличивает ВВП.