Промышленность удвоила рост

После нескольких лет рецессии и медленного восстановления в 2017 году российская промышленность показала рост производства выше прогнозов. По данным Росстата за 11 месяцев он составил 1,2%. Это в два раза больше, чем за весь 2016 год. Наибольший вклад внесли легпром, газовая добыча, машиностроение и металлургия. В будущем году экономика и промпроизводство имеют все шансы перегнать среднемировые темпы роста и выйти на 4,5% годовых, считают эксперты.

В 2014–2016 годах спрос на промышленную продукцию на внутреннем рынке оставался в рецессии. В 2017 году рост промпроизводства ускорился, превысив прогнозы правительства. По итогам года он достиг 1,2% при том, что в конце 2016 года Минэкономразвития прогнозировало увеличение показателя на 1%.

Как и предполагало Министерство промышленности и торговли, одним из драйверов стало машиностроение. Согласно данным Росстата за 11 месяцев, темпы его роста по основным отраслям увеличились на 50%.

Такой подъем во многом обязан традиционно важной для экономики добывающей отрасли, увеличивающей отгрузку за рубеж на фоне растущих цен на углеводороды и топливо.

К примеру, за счет увеличившегося спроса со стороны угольной промышленности на грузовые вагоны значительно выросло их производство — на 60,9%. В то же время программа обновления парка ж/д техники простимулировала производство пассажирских вагонов, за год их выпуск увеличился на 65,4%.

Из углеводородов основной прирост экономике дает газ. За 11 месяцев за рубеж отправили на 8,3% больше топлива, чем год назад — 175 млрд куб. м. Его добыча увеличилась на 14,6% до 426 млрд куб. м, свидетельствуют данные «Газпрома». Нефтяной экспорт по году остался стабильным — в районе 257 млн т. На это повлияло ограничение по соглашению с ОПЕК.

Восстановление спроса и постепенный рост доходов возвращают промышленности докризисные темпы роста. К примеру, за счет различных мер стимулирования спроса на 22,4% увеличились продажи легковых автомобилей. Что касается российского текстильного производства, то за счет снижения курса рубля в 2016 году отечественная продукция легпрома также получила дополнительные конкурентные преимущества на местном рынке, показав годовой рост в 7,6%.

Хотя некоторые отрасли, к примеру, металлургия, за прошедшие месяцы показали небольшой спад по итогам 11 месяцев (4,1%), к концу года они могут выйти в рост, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

— К примеру, черная металлургия и алюминиевая отрасль в уходящем году стали драйверами снижения отечественной металлургии. Мы имеем все основания ожидать, что в целом по итогам 2017 года она всё-таки подрастет на 1–2% благодаря расширению выпуска стальных и алюминиевых полуфабрикатов и изделий, — отметил эксперт.

По его словам, в 2018 году промышленность в целом и металлургия в частности могут продолжить рост вследствие увеличения выпуска продукции в автомобилестроении, оборонно-промышленном комплексе и судостроении. Тем не менее, существенного роста по сравнению с 2017 годом может и не произойти, если следующей весной промышленность не получит новых преференций со стороны государства, говорится в обзоре «Центра конъюнктурных исследований» Высшей школы экономики.

— Очевидно, что нынешние темпы роста далеки от максимально возможных. При определенных реформах в управлении российская экономика и промышленность имеют все шансы уже к 2019 году выйти на 4–4,5% годового роста. То есть даже выше среднемировых темпов в 3,5%, — считает директор Центра Георгий Остапкович.

В целом российская экономика показала в этом году устойчивый рост, хотя и осталась уязвима для внешних шоков, отметил начальник управления операций «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. В будущем году перед промышленниками стоят более амбициозные задачи по удержанию и увеличению темпов прироста производства. Они во многом будут зависеть как от цен на углеводороды, так и от вектора налоговой политики правительства.