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Европейские компании стали основными инвесторами в Самарскую область

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Фото: ТАСС
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В 2017 году основные инвестиции в экономику Самарской области направлены предприятиями европейских стран.

«Основные страны-инвесторы — Кипр, Германия, Франция, Нидерланды», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

За первое полугодие в Самарскую область направлено $224 миллиона долларов, что на 3,7% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

В частности, в 2017 году запущен совместный с Германией завод «Куйбышевазот», в экономической зоне «Тольятти» открыто шесть иностранных предприятий, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Ппредседатель ЕС Болгария назвала отмену санкций против РФ приоритетом.

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