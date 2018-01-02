Нетуманное будущее

Цены на нефть в 2018 году могут вернуться к $45 за баррель. Причиной опрошенные «Известиями» эксперты называют возможный отказ стран ОПЕК от ограничений на добычу черного золота. Решение могут принять после назначенной на март приватизации 5-процентного пакета саудовской компании Saudi Aramco. Для России падение нефтяных котировок будет трудным испытанием, но страна к нему готова. Банк России может порадовать предпринимателей низкими ставками, инфляция будет стабильной. Впрочем, возможно, вся финансовая система изменится до неузнаваемости. Почему — подробности в материале «Известий».

На вес черного золота

Прогнозы на новый год зависят от основных рисков для российской экономики. Поскольку энергоносители по-прежнему оказывают существенное влияние на экономику страны (доходы от нефти составляют почти половину поступлений в казну), самое неприятное — ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка. При этом, по мнению экспертов, есть основания полагать, что это и правда произойдет. В этом случае самое важное - как российские власти будут справляться с трудностями.

— В будущем году самым интересным будет март. Помимо президентских выборов, в этом месяце ожидается продажа Саудовским королевством 5-процентной доли госкомпании Saudi Aramco. И после этого очень интересно, как поведет себя цена на нефть, которая может заметно снизиться, — считает заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

2018_1 Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Эксперт, правда, не решился давать прогноз, до какого уровня может упасть цена на нефть. Это сделал партнер компании RusEnegry Михаил Крутихин.

— После этой сделки страны ОПЕК, скорее всего, не будут поддерживать низкий уровень нефтедобычи и выйдут из соглашения по сокращению добычи ради поддержания цен. В этом случае цена на черное золото может понизиться до $45 с нынешних $65 до за баррель.

Страны-члены картеля и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Россия, в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016-го.

Слезть с нефтяной иглы

В условиях, когда в бюджет будет поступать меньше доходов, критическое значение имеет защита от потерь и борьба с налоговыми нарушениями.

С нового года начинает действовать обмен налоговой информацией с иностранными юрисдикциями.

— Прямой эффект для наполнения бюджета здесь будет небольшой, поскольку основные поступления — от НДС и НДПИ. Однако положительный эффект ожидается с точки зрения сокращения объемов «серых» сделок, будет меньше коррупции, — полагает главный инвестиционный стратег Финансовой группы БКС Максим Шеин.

2018_2 Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Кроме того, по его словам, налоговая прозрачность способствует тому, чтобы россияне сами инвестировали в своей стране. Однако для роста вложений необходимо также, чтобы ставки по кредитам были ниже, чем в 2017 году. И для этого есть предпосылки.

— Весьма вероятно, что Банк России будет снижать ключевую ставку гораздо активнее, чем он делал это в уходящем году, — считает Максим Петроневич. — Инфляция в наступающем году будет явно ниже 4%, поэтому и ставки по банковским кредитам будут снижаться быстрее.

По мнению эксперта, это положительно отразится на росте банковского кредитования и развитии бизнеса. Побочным эффектом повышения налоговой прозрачности станет продолжающийся повышенный интерес к криптовалюте. Однако из-за слишком сильных колебаний цен на эти денежные суррогаты, вряд ли их стоит всерьез рассматривать как средство для вложений.

Санкции ничего не решают

Одним из факторов риска для российской экономики эксперты называют возможное ужесточение санкций. Однако для того, чтобы нанести серьезный вред, они должны быть более масштабными, чем те, которые действуют сейчас.

— В условиях профицита ликвидности на Россию может оказать влияние только «иранский вариант». То есть полный отказ от покупки российской нефти, — указывает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

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По его словам, финансовые санкции показали полную неэффективность: в условиях профицита ликвидности (наличии избыточных средств у банков), повредить российской экономике с помощью внешнего финансового бойкота практически невозможно.

— Бойкот российской нефти маловероятен, поскольку Россия может принять ответные меры: 30% газа, потребляемого в Евросоюзе, имеет российское происхождение. Поэтому Европа вряд ли отважится идти на радикальное противостояние с нашей страной. Альтернативных источников газа не возникнет, по крайней мере, в ближайшие года два, — уверен эксперт.

Криптопузырь лопнет?

2018 год может стать решающим для индустрии криптовалют. Несмотря на прогнозы ряда американских и европейских экономистов о росте стоимости биткоина до $100 тыс. и выше, Saxo Bank включил его в свой список «шокирующих предсказаний». Из-за резкого выхода ряда крупных игроков курс биткоина способен рухнуть до $1 тыс. Таким образом, криптопузырь может ожидать крах.

Другой вариант развития событий — синтез фиатных (обычных) денег и криптовалют либо замещение первых вторыми. Уже сегодня в России 80% всех рублей — электронные. Перевод их на блокчейн — вопрос техники.

Центробанк пока не создал регулирования этого рынка. Закон о блокчейн, как ожидается, появится в первой версии лишь летом. При этом ЦБ РФ открыл собственную блокчейн-платформу — MasterChain.

В целом в 2018 году, скорее всего, российская экономика покажет рост, хотя и небольшой. В Центробанке ожидают, что ВВП увеличится на 1,5-2%. Что касается угрозы возможного удешевления черного золота, то учитывая, что бюджет прошлого года сверстан исходя из цены в $40 за баррель, российская экономика вполне может функционировать и при дешевой нефти. Ну а судьбу биткоина предсказать невозможно. Его курс значительно менялся весь 2017 год. Кроме того, стоимость популярной криптовалюты будет зависеть от решений Центробанков нескольких стран.