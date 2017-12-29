Взлеты без падений

2017 год завершается непривычно низкой инфляцией. Но не она одна преподнесла сюрприз. После нескольких лет рецессии и медленного восстановления российская промышленность показала рост производства выше прогнозов. Западные страны продлили санкции против Москвы, но ударом для экономики это не стало. В истории банковской сферы 2017-й останется как год масштабных санаций и отзывов лицензий. Вместе с тем на устах экономистов, чиновников, да и всех остальных было одно слово: биткоин. Самая популярная криптовалюта установила несколько ценовых рекордов. Чем еще знаменателен уходящий год для экономической системы России — в материале «Известий».

Цена пришла, откуда не ждали

Впервые в новейшей истории России два месяца подряд была дефляция. В августе товары и услуги подешевели на 0,5%, а в сентябре — на 0,1%.

Инфляцию сдерживала не только жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, но и так называемые разовые факторы: хороший урожай и стабильный курс рубля. По оценке главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, их вклад в замедление роста цен составил 1 процентный пункт.

В целом инфляция опустилась ниже 4% в 84 регионах страны из 85. Выше она осталась только в Якутии — 4,9% по итогам ноября, говорится в данных Росстата. Самый низкий рост цен был зафиксирован в Пензенской области — 1%.

Существенно изменилась и структура инфляции. Если раньше основной вклад в нее вносили непродовольственные и продовольственные товары, то в этом году — услуги. К концу года они подорожали на 1,1%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,9%, а на продовольственные — на 0,2%.

Рост цен, по данным Центра социологических исследований РАНХиГС, не ощутили 30% россиян. И хотя речь не идет о большинстве, это очень хороший показатель, считает замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.

— Обычно россиянам гораздо проще пожаловаться на рост цен, чем признать, что они не изменились или выросли слабо. И показатель в 30% незаметивших подорожание свидетельствует не только о том, что у нас снижается инфляция, но и о том, что население реально это на себе чувствует, — подчеркнул он.

Промышленность умножилась на два

В последние два года спрос на промышленную продукцию на внутреннем рынке оставался на спаде. В 2017-м рост промпроизводства ускорился, превысив прогнозы аналитиков. К концу года он достиг 1,2%. Это в два раза больше, чем за весь 2016-й.

Как и предполагало Министерство промышленности и торговли, одним из драйверов стало машиностроение. Согласно данным Росстата за 11 месяцев, темпы его роста по основным отраслям увеличились на 50%. Такой подъем во многом обязан традиционно важной для экономики добывающей отрасли, увеличивающей отгрузку за рубеж на фоне растущих цен на углеводороды и топливо.

К примеру, за счет увеличившегося спроса со стороны угольной промышленности на грузовые вагоны их производство выросло на 60,9%. В то же время программа обновления парка ж/д техники простимулировала производство и пассажирских вагонов — рост на 65,4%.

Увеличилась и добыча углеводородов. Хотя нефтяной экспорт в целом по году остался стабильным — в районе 257 млн т, экспорт газа за 11 месяцев вырос на 8,3%, до 175 млрд куб. м, а его добыча — на 14,6%, до 426 млрд куб. м, свидетельствуют данные «Газпрома». Причина — в повышенном спросе со стороны ряда европейских стран, к примеру, Германии и Австрии. А рост добычи был обусловлен в основном увеличением производства на ямальских месторождениях и в Иркутской области.

экономика_1 В цехе сборки Ижевского автомобильного завода Фото: ТАСС/Ибрагимова Раиса

Восстановление спроса и постепенный рост доходов возвращают промышленности докризисные темпы роста. К примеру, за счет различных мер стимулирования на 22,4% увеличились продажи легковых автомобилей. Что касается текстильного производства, то благодаря снижению курса рубля в 2016 году российская продукция легкой промышленности также получила дополнительные конкурентные преимущества на местном рынке, показав годовой рост в 7,6%.

Внешние угрозы

В конце июля Евросоюз продлил экономические санкции против России. Ограничительные меры истекали в конце января 2018 года, но решение будет действовать до 31 июля. А в августе президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ряда санкций против нашей страны. Предполагается, что новый пакет ограничительных мер Штаты введут в конце января — начале февраля.

Санкции включают запрет на въезд ряда российских чиновников и предпринимателей, а также ограничительные меры против российских международных бизнес-проектов. Банки тоже пострадали. В августе, как сообщали некоторые СМИ, глобальная компания — правообладатель программного обеспечения для работы со SWIFT Finastra — отказалась сотрудничать с Российским национальным коммерческим банком и Темпбанком.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «нерациональным» намерение Запада отключить российские крупные предприятия и госкомпании от межбанковской системы совершения платежей SWIFT. Западные политики уже давно обсуждают эту инициативу, однако пока они воздерживались от столь жестких мер, приберегая их на крайний случай.

экономика_3 Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции повлияли на экономику России, однако не так сильно, как падение цен на нефть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции повлияли на экономику России, однако не так сильно, как падение цен на нефть. Рост экономики, по словам главы государства, основывается на преодолении двух известных шоков, которые произошли в 2014–2015 годах, — резкого снижения цен на энергоносители и внешних ограничений. Развитие экономики РФ в ближайшей перспективе гарантировано, заявил глава государства.

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров также говорил, что отечественная промышленность практически полностью адаптировалась к санкционным шокам. Да и Центробанк успел подстраховаться от возможного отключения от SWIFT. В этом году регулятор создал наш аналог иностранной системы, о чем ранее заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Казнить нельзя, санировать

Уходящий год стал переломным для банковского сектора и запомнился масштабной оздоровительной кампанией.

Центробанк отправил на санацию три крупнейших банка — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Перед этим в августе сотрудник УК «Альфа капитал» Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо, в котором предупредил о возможных рисках для этих трех кредитных организаций и Московского кредитного банка. Впоследствии компания отозвала письмо, заверив, что информация в нем — лишь частное мнение аналитика. Впрочем, «пророчество» отчасти сбылось.

У «Югры» и вовсе отняли лицензию. Выплаты страховки вкладчикам составили рекордные 170 млрд рублей. «Югра» не согласилась с решением ЦБ и оспаривает его в суде.

экономика_4 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Как уточнила 25 декабря Эльвира Набиуллина, все перечисленные кредитные организации росли достаточно быстро и не успевали подкреплять капиталом новые активы. В этой ситуации потери понесли только собственники бизнеса, а клиенты не пострадали. Регулятор собирается повысить эффективность бизнес-моделей банков и затем их продать.

На этом фоне в 2017 году в стране не было зарегистрировано ни одной новой кредитной организации. Требования регулятора по резервам постоянно ужесточаются. А когда ЦБ закончит оздоровление «кровеносной» системы российской экономики, оценить невозможно.

Биткоин упал и отжался

Курс самой обсуждаемой в мире криптовалюты в этом году не раз бил рекорды. Сейчас за один биткоин дают порядка $14 тыс. C начала года, когда он стоил еще $922,6, криптовалюта выросла в 16 раз. По данным торговых площадок, первый психологический максимум был отмечен в августе — $4573. В сентябре биткоин впервые упал до $4194 и затем возобновил рост до $6144 в октябре. На протяжении последующих двух месяцев курс цифровой валюты неуклонно рос и достиг очередной психологически важной отметки в декабре — $20 тыс. Затем криптовалютная лихорадка пошла на спад, а вслед за ней и курс биткоина.

Повсеместное увлечение криптовалютами — и биткоином в частности — вызвало беспокойство у российского Центробанка. Его эксперты впервые в официальных материалах предупредили: «Использование криптовалют несет высокие риски».

Инвесторы и добытчики криптовалюты (майнеры) в случае, если этот рынок рухнет, могут потерять более $200 млрд. Такова рыночная капитализация биткоина.

Большинство экспертов сегодня называют его финансовой пирамидой. Все признаки по методологии ЦБ РФ налицо: стремительный рост стоимости, обещание высоких доходов. Впрочем, если сравнивать с «пузырем» dotcom, лопнувшим в 2001 году, то объемы пока смешные. Доткомы — $6,7 трлн, биткоин — $400 млрд.

— Определение финансового «пузыря» не слишком подходит к случаю биткоина. Под «пузырем» подразумевают значительное превышение рыночной стоимости актива над, что называется, фундаментально обоснованной ценой. У биткоина нет внутреннего экономического смысла, кроме себестоимости его производства и поддержания — всё сплошные траты на электроэнергию и амортизацию оборудования, — пояснил директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев.

Что дальше?

— В 2018 году влияние курса рубля и хорошего урожая на рост цен должно ослабнуть. Таким образом, ЦБ ожидает ускорения роста цен до целевого показателя в 4%. И для этого даже не придется дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику.

— При определенных реформах в управлении российская экономика и промышленность имеют все шансы уже к 2019 году выйти на 4–4,5% годового роста. То есть даже выше среднемировых темпов в 3,5%.

— Для того чтобы минимизировать последствия санкций, Минфин готовит выпуск гособлигаций в валюте. Доходность бумаг, по задумке ведомства, будет заметно превышать проценты по валютным депозитам. Это должно стать привлекательным вложением для инвесторов.

— В ближайшие два года Банк России будет стремиться к тому, чтобы отзывов лицензий и крупных санаций становилось меньше, они будут «единичными».

— Биткоин может стать по крайне мере полулегальным. Например, в Центробанке обсуждали идею признать криптовалюту цифровым товаром и ввести ее налогообложение.