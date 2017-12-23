Президент рассказал о плане по развитию экономики России

России предстоит кардинально обновить инфраструктуру и повысить производительность труда, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».

«Россия должна стать страной полной экономической свободы», — подчеркнул президент.

Как сообщал портал iz.ru, Путин 14 декабря в ходе пресс-конференции заявил о необходимости повышения доходов граждан.

Он тогда отметил, что развитие инфраструктуры и повышение производительности труда могут поспособствовать этому.