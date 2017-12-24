Минфин оценил рост экономики в 2017 году

Рост экономики России в 2017 году составит до 2%, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«В этом году мы ожидаем от 1,8 до 2% темпы экономического роста», — заявил министр.

Фрагмент интервью главы ведомства телеканалу «Россия 24» процитировал ТАСС.

Напомним, ранее Минэкономразвития РФ значительно снизило прогноз уровня годовой инфляции и предсказало стабилизацию курса рубля в следующем году.

Как писал iz.ru, в конце декабря президент России Владимир Путин констатировал прекращение спада в экономике России.