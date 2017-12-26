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Экономику поддержали потребители

Банк России повысил прогноз роста трат домашних хозяйств в этом году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россияне в уходящем году потратили денег больше, чем ожидали эксперты Центробанка. Это констатируется в последнем докладе регулятора о денежно-кредитной политике, в котором прогноз увеличения расходов россиян повышен до 3,5–4%. У потребительской уверенности соотечественников несколько причин: стабильная ситуация на рынке труда, повышение доступности кредитов и плавный уход от сберегательной модели поведения. Потребительский спрос будет расти и дальше, убеждены эксперты.

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Под конец года Банк России повысил оценку расходов россиян практически на целый процентный пункт. Если прежде регулятор прогнозировал рост на 3–3,5%, то теперь речь идет о 3,5–4%. 

«Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре составлял около 3%. Повышение потребительской уверенности и внутреннего спроса домохозяйств обеспечивались прежде всего сохранением устойчивой ситуации на рынке труда. Наблюдалось ускорение роста заработной платы в номинальном и реальном выражении», — говорится в документе ЦБ.

Еще один фактор, сыгравший в пользу увеличения трат, — ощутимое удешевление кредитов. Процентные ставки по потребительским займам сократились вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Если в начале года они были в среднем 18–19%, то сейчас уже 14–15%. Сама ключевая ставка за год снизилась с 10 до 7,75%. 

От сберегательной модели поведения россияне начали отказываться в середине 2017 года, отмечали ранее в Центробанке. В частности, этому способствовало снижение ставок по депозитам. Так, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков во второй декаде декабря этого года оказалась на уровне 7,38%, говорится в материалах ЦБ. В начале года она находилась в районе 8%.

Рост трат россиян в этом году отмечали и в исследовательском холдинге «Ромир». Средний чек в магазинах в ноябре вырос на 2,6% по отношению к октябрю и составил 543 рубля. При этом инфляция в ноябре составила 0,2%. В целом индекс покупательской активности с начала года увеличился на 3,7%, рассказали в «Ромире».

Расширение потребительских возможностей происходит на фоне улучшения других макроэкономическим процессов. ВВП по итогам 2017 года может вырасти на 1,7–2,2%, прогнозируют в ЦБ. 

Инфляция также снижается рекордно быстрыми темпами. В Банке России ожидают, что потребительские цены прибавят в этом году 2,4–2,6% вместо запланированных 4%.

Повышение потребительской активности создает дополнительные инфляционные риски. 

В пресс-службе ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о том, видят ли в регуляторе риски ускорения инфляции из-за повышения потребительской активности населения. 

Потребительская уверенность идет в рост
В России этот показатель выше, чем в Италии, Венгрии, Хорватии и Греции

Любое увеличение расходов и потребления несет такие риски, рассказал «Известиям» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. 

— Но в условиях слабого роста экономики и инфляции ниже целевого уровня значение этого риска несущественное, — отметил он.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев согласен с утверждением ЦБ о том, что повышение потребительской активности связано с ростом кредитования.

— Однако есть опасения, что активные траты россиян, поддерживаемые большими заимствованиями, будут снижаться по мере замедления темпов кредитования, — предупредил Игорь Николаев.

К крупным покупкам население подстегивает увеличение реальных зарплат, добавил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Среднемесячная начисленная зарплата россиян в ноябре выросла на 8% до 38 720 рублей, говорится в материалах Росстата. За 11 месяцев выплаты возросли на 7,1%.

В целом есть предпосылки к тому, чтобы потребительская уверенность россиян росла и дальше. Инфляция в 2018 году стабилизируется на уровне 4%, уверяют в ЦБ. 

При этом реальные доходы населения будут увеличиваться, говорится в прогнозе Минэкономразвития до 2020 года. Общий их рост за три года составит 4,4%, считают в МЭР.

В январе следующего года правительство намерено проиндексировать пенсии сразу на 3,7%, что превышает уровень инфляции 2017 года. В бюджете на эти цели заложено 279 млрд рублей. Эти деньги могут стать дополнительным фактором дальнейшего роста потребительских расходов.

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